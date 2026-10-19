Flinke file op A58 door werkzaamheden en vrachtwagen met pech

Automobilisten op de A58 richting Tilburg moeten maandagmiddag rekening houden met een flinke vertraging. Door de werkzaamheden aan de A59 én een vrachtwagen met pech, is de extra reistijd tussen Breda en Tilburg rond kwart over vijf ongeveer een half uur.

De vertraging komt door een combinatie van werkzaamheden op de A59 bij knooppunt Hooipolder en een pechvrachtwagen vlak na Bavel. Het verkeer op de A59 wordt al dagen omgeleid voor grootschalige werkzaamheden, waardoor veel extra verkeer over de A58 rijdt.

Pechvrachtwagen

Door de pechvrachtwagen is de situatie maandagmiddag verder verslechterd. Niet alleen op de A58, maar ook op verschillende provinciale wegen in de regio is het drukker dan normaal.

Vrijdag waarschuwde Rijkswaterstaat al voor forse hinder. De A59 bij knooppunt Hooipolder is sinds vrijdagavond in beide richtingen afgesloten voor werkzaamheden. Weggebruikers moesten rekening houden met een extra reistijd van een halfuur tot een uur. De afsluiting duurt nog tot maandagochtend 26 oktober.