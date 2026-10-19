Ongeluk met camper en twee auto's op de A58: urenlang problemen geweest

Een camper en twee auto's zijn maandagmiddag op elkaar gebotst op de A58 bij Oirschot. Door het ongeluk werd het verkeer richting Eindhoven via de vluchtstrook langs de plek van het ongeluk geleid. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afhandeling nog tot tien uur 's avonds.

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Het ongeluk zorgde al snel voor een lange file. Rond zes uur moesten automobilisten nog rekening houden met ongeveer een halfuur vertraging. Met een zogenoemde ZOAB-cleaner is de weg opgeruimd. Het verkeer op de A58 bij Oirschot is daarom kort stilgezet.

Tien voor zeven liet Rijkswaterstaat weten dat de bergingswerkzaamheden waren begonnen. "We zijn nog tot tien uur bezig met de afhandeling, onder andere de vangrail wordt gerepareerd." Verkeer werd na het ongeluk over de vluchtstrook geleid. Tussen Moergestel en Oirschot stond aan het einde van de middag ongeveer negen kilometer file. Verkeer vanuit Tilburg richting Eindhoven moest rekening houden met zeker een half uur extra reistijd. Meer drukte op de A58

Ook elders op de A58 stond het verkeer maandag vast. Tussen Breda en Tilburg ontstond eerder al een lange file door een pechvrachtwagen bij Bavel. Daarnaast zorgt de afsluiting van de A59 bij knooppunt Hooipolder voor extra verkeer op de A58 en omliggende wegen. Daardoor is het op meerdere plekken in Brabant drukker dan normaal.