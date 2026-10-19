Vakantiegangers verruilen huisje steeds vaker voor tent

We gaan er graag even tussenuit, maar steeds vaker met een eigen tent of caravan. Tot aan de herfstvakantie werden in Brabant zo'n 6,8 miljoen overnachtingen genoteerd op campings en recreatiebedrijven. Kamperen is hierbij steeds meer in trek, vakantiehuisjes worden ondertussen minder populair.

"Het is een prachtig seizoen geweest", zegt regiomanager Arthur van Disseldorp van HISWA-RECRON. "Als je kijkt naar het aantal gasten is het een goed jaar. We zien wel dat mensen gemiddeld twee of drie nachten korter blijven." Volgens Van Disseldorp heeft dat vooral met geld te maken. "Mensen willen graag in het voorjaar én in de zomer weg. Soms ook nog in het najaar. Dan spreiden ze hun budget over meerdere vakanties en blijven ze per keer wat korter." Kamperen meer in trek

Tegelijkertijd ziet de branche een duidelijke verschuiving van vakantiehuisjes naar kampeerplaatsen. Dat komt volgens HISWA-RECRON onder meer door de hogere kosten van een verblijf in een huisje.