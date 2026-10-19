Vakantiegangers verruilen huisje steeds vaker voor tent
We gaan er graag even tussenuit, maar steeds vaker met een eigen tent of caravan. Tot aan de herfstvakantie werden in Brabant zo'n 6,8 miljoen overnachtingen genoteerd op campings en recreatiebedrijven. Kamperen is hierbij steeds meer in trek, vakantiehuisjes worden ondertussen minder populair.
"Het is een prachtig seizoen geweest", zegt regiomanager Arthur van Disseldorp van HISWA-RECRON. "Als je kijkt naar het aantal gasten is het een goed jaar. We zien wel dat mensen gemiddeld twee of drie nachten korter blijven."
Volgens Van Disseldorp heeft dat vooral met geld te maken. "Mensen willen graag in het voorjaar én in de zomer weg. Soms ook nog in het najaar. Dan spreiden ze hun budget over meerdere vakanties en blijven ze per keer wat korter."
Kamperen meer in trek
Tegelijkertijd ziet de branche een duidelijke verschuiving van vakantiehuisjes naar kampeerplaatsen. Dat komt volgens HISWA-RECRON onder meer door de hogere kosten van een verblijf in een huisje.
De belasting op overnachtingen in een vakantiehuis of hotel is sinds begin dit jaar van 9 naar 21 procent gegaan. "Dat heeft erin gehakt en gaat ook nog meer consequenties hebben voor de branche", zegt Van Disseldorp.
Het belastingtarief op kamperen is daarentegen niet omhoog gegaan. "We zien dat mensen vaker kiezen voor kamperen. Ook omdat ze op zoek zijn naar vrijheid."
Winterkamperen
Die ontwikkeling is ook zichtbaar op camping Hartje Groen in Schaijk. Ondanks dat het geen 25 graden meer is, wordt daar nog volop gekampeerd. De camping is sinds een aantal jaar niet alleen in de zomer, maar ook in de herfst en winter geopend. "Mensen willen naar buiten en lekker opladen", vertelt eigenaar Joep Manders.
Het traditionele kampeerseizoen zit bij hem standaard vol. Door de week, voor en na de vakanties, is in Schaijk wel nog wat plek. Ondertussen worden op veel recreatieparken extra vakantiehuisjes gebouwd. Volgens Manders ontstaat daardoor op sommige plekken juist schaarste aan kampeerplaatsen.
Dat kamperen steeds populairder wordt, merkt Manders ook buiten het traditionele seizoen. Na de herfstvakantie wordt het rustiger op de camping, al is het met de feestdagen weer druk. "Met oud en nieuw staat het hier helemaal vol", zegt Manders.