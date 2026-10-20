Veldhovense André verzon dat megahit van The Bangles naakt werd ingezongen

Het is één van de bekendste muziekverhalen uit de jaren 80. Susanna Hoffs van de beroemde popgroep The Bangles zou de hit 'Eternal flame' naakt hebben ingezongen. De gedachte alleen al spreekt enorm tot de verbeelding. Of was het toch te mooi om waar te zijn?

André van der Heijden uit Veldhoven speelt een belangrijke rol in dit prachtverhaal uit 1989. The Bangles hebben in dat jaar het liedje Eternal flame uitgebracht maar het doet helemaal niks in de hitlijsten. "We kregen dat liedje niet aan de praat. We hebben er zo lang mee lopen leuren", vertelt André op Omroep Brabant radio tijdens 'Het gevoel van de jaren 80' .

De jonge Veldhovenaar was in die tijd werkzaam voor platenmaatschappij CBS. Hij begeleidde grote popsterren als Bruce Springsteen, Gloria Estefan en George Michael tijdens hun bezoeken aan Nederland. Zo ook The Bangles die naar Nederland kwamen voor een optreden in het tv-programma Countdown met Adam Curry.

Er was alleen nog wel een probleem. Er was geen hit. En geen verhaal. "Ik zei tegen mijn collega dat we iets moesten verzinnen. Kunnen we niet zeggen dat ze dat liedje naakt heeft ingezongen? Dat is de fantasie van mensen", vertelt André. Zijn collega was totaal niet enthousiast en zei: "Bel de directeur maar." Dat telefoontje van André met de directie van de platenmaatschappij verliep verrassend soepel. Hij kreeg groen licht.

Als The Bangles landen op Schiphol worden ze door André opgehaald in een limousine. Onderweg naar het hotel vraagt André met een knipoog of ze het liedje naakt heeft ingezongen. Susanna Hoffs begint hard te lachen en vraagt: "Hoe weet jij dat?!" André lachend: "Ze had de grap meteen door. We hebben haar daarna uitgelegd dat we dit verhaaltje hadden bedacht en dat ze dit de volgende dag ook in Countdown gingen vragen."

Sinds dat moment vertelt Hoffs het verhaal overal want het ging de hele wereld over. André: "De allergrootste grap is dat het vervolgens een enorme hit is geworden, de grootste hit van 1989. Hoe bizar! Precies hetzelfde liedje, dezelfde hoes, maar met een ander verhaal." Hoe een bijna uitgewaaid vlammetje een eeuwige vlam werd voor een Amerikaanse popgroep. Dankzij een flinke dosis Brabantse fantasie.