Een wasmand vol liefde: NAC-icoon Ben (80) krijgt 900 verjaardagskaarten

Normaal staat hij het liefst op de achtergrond, tussen zijn wasmachines en de vuile voetbaltenues. Maar op zijn tachtigste verjaardag kon NAC-icoon Ben van Bilzen er niet aan ontsnappen: 900 verjaardagskaarten van supporters en een eigen boulevard in het Rat Verlegh Stadion. Na 55 jaar trouwe dienst kon de bescheiden materiaalman een traantje niet bedwingen. "Ik heb er geen woorden voor."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 900 verjaardagskaarten werden door zijn collega's aangeboden in een wasmand. Hoe toepasselijk kan het zijn voor iemand die al 55 jaar de was doet bij NAC? Voorzichtig pakt Ben de eerste kaarten eruit. "Beste Ben, van harte gefeliciteerd met je tachtigste verjaardag", leest hij hardop. Hij kijkt naar de enorme stapel. "Het zal heel wat tijd kosten om die allemaal te lezen." En het bleef niet bij de berg kaarten. In de gang bij de kleedkamers werd voor Ben een speciaal straatnaambord onthuld: 'Ben van Bilzen Boulevard', met daaronder 'Ode aan een NAC-icoon'. Ben was zichtbaar ontroerd. "Ik had dit allemaal niet verwacht. Ik sta hier van te kijken dat mensen dat allemaal voor mij willen doen."

"Jij vraagt niks van NAC, jij geeft vooral."

Collega Edgar Mol verwoordt tijdens het eerbetoon waarom Ben zo geliefd is. "Jij vraagt niks van NAC, jij geeft vooral." Zijn woorden raken de materiaalman zichtbaar. Zelf vindt hij zijn jarenlange inzet voor de club de normaalste zaak van de wereld. Ben begon aan de Beatrixstraat, waar de wasmachines onder de oude tribune stonden. Tegenwoordig draait hij zijn wassen in het Rat Verlegh Stadion, met twee wasmachines en twee drogers. Hij zorgt ervoor dat de jeugdspelers ieder weekend weer in schone tenues kunnen voetballen.

Iedere ochtend begint hij tussen half negen en negen uur. Pas om half vijf zit zijn werkdag erop. Waarom hij op zijn tachtigste nog steeds iedere dag naar het stadion komt? "Mijn werk is mijn hobby en die wil ik zo lang mogelijk voortzetten", zegt de man die een hoofdverband draagt omdat hij onlangs is geopereerd.

Ben van Bilzen eest een verjaardagskaart in zijn wasruimte (foto: Omroep Brabant).

Ben is veel meer dan alleen de man die de was doet. Zijn werkruimte is een ontmoetingsplek waar oud-spelers, collega's en andere clubmensen regelmatig binnenlopen. De koffie staat altijd klaar. "Sommigen noemen het het tweede NAC-museum. Er zit hier veel nostalgie." Vooral het contact met jonge mensen houdt hem op de been. "NAC is voor mij nog steeds alles. Ik ben blij dat ik hier iedere dag nog aanwezig kan en mag zijn."

"Wij kunnen niet zonder Ben en Ben kan niet zonder NAC."

Ook bij de club weten ze hoe bijzonder hun materiaalman is. "Spelers en wij zijn passanten. Ben is gewoon NAC", zegt commercieel directeur Eric Matijsen. Voor stadionmanager Martijn Schinning is Ben veel meer dan een collega. Als het even niet zo lekker gaat , loopt hij even bij hem binnen. Voor koffie, een aai over zijn bol en een paar bemoedigende woorden. "Dan kan ik er weer tegenaan." Schinning kent Ben al jaren, maar zag hem nog nooit zo emotioneel. "Ik heb volgens mij nooit eerder een traantje bij hem gezien."

De jarige Ben van Bilzen krijgt taart (foto: Omroep Brabant).

Op de vraag wat hij vanbinnen voelt, antwoordt hij droogjes: "Een beetje buikpijn." Want na alle felicitaties wacht gewoon weer het vertrouwde werk. "Ik ga dadelijk weer wasjes draaien", zegt Ben. Want stoppen, daar denkt de 80-jarige nog niet aan. "Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik doorgaan."