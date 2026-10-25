Baan opgezegd, motor gekocht: Geffenaren rijden naar Zuid-Afrika

Erik van der Rijt (31) en Tijn van den Berg (37) uit Geffen rijden op de motor naar Zuid-Afrika. In februari willen ze daar aankomen. Wat begon als een wild idee, is een reis vol uitdagingen geworden. Deze week rijden ze door Sierra Leone. De vrienden houden overal rekening mee: “We zullen nog weleens flink ziek of overvallen worden.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Toeristen hebben ze de laatste dagen niet gezien. Als Erik de telefoon opneemt, is hij met Tijn net terug van de ambassade in Guinee. “Een prachtig land, maar politiek is het onstabiel. Het zal me niks verbazen als Guinee over twintig jaar wordt ontdekt door toeristen.” Dat ze ooit door Guinee zouden rijden, hadden ze nooit verwacht. Het begon met een idee van Erik, die al eens een paar maanden op vakantie was in Zuid-Amerika en Azië. “Ik had de wens om ooit per motor naar Zuid-Afrika te gaan. Een rondje Europa hebben al zoveel mensen gedaan. Dat idee deelde ik vroeger met iemand, maar dat bloedde dood.”

"We zijn zelfs een keer door militairen uit de modder gered."

Die iemand was plaatsgenoot Tijn. Zo’n twee jaar geleden raakten ze weer aan de praat. “De interesse was er nog steeds, maar na wat biertjes besloten we het even te laten rusten. Een dag later waren we nog net zo enthousiast en een maand later ook.”

Zo’n jaar geleden begonnen de Geffenaren met plannen maken. Erik zegde zijn baan op, Tijn vroeg een sabbatical aan. “Het begon met kleine investeringen, maar toen kwam het moment dat ik een motor moest kopen”, vertelt Erik. “Ik koos voor dezelfde als Tijn, dan hoefden we qua onderdelen en gereedschappen maar de helft mee te nemen.” Vrienden en familie zwaaiden het duo begin september uit. Na de Europese wegen volgden Marokko, Mauritanië, Senegal, Guinee en sinds een paar dagen Sierra Leone. Ze maakten al van alles mee: rijden over bergpaden en wegen vol modder, slapen in een tentje, een valpartij in de duinen en kapotte motoren. “We zijn zelfs een keer door militairen uit de modder gered. Er is nooit paniek. We weten dat er genoeg kanalen zijn om hulp in te schakelen.”

"In de praktijk kan er altijd iets fout gaan, maar 99,9 procent van de mensen is niets kwaads van plan."

De Geffenaren voelen zich soms wel een attractie. “Zo stonden er in een dorpje binnen een paar minuten honderden kinderen om ons heen. Die hadden waarschijnlijk nog nooit een wit persoon gezien.”

De wegen onderweg zijn zeker niet altijd goed.

Bang zijn de vrienden niet, al gaat een deel van de reis door onrustig gebied. Voor meerdere landen geldt een reisadvies oranje of rood. “Dat vindt het thuisfront minder leuk. Wij delen informatie met avonturiers die ons voor zijn gegaan of later komen. In de praktijk kan er altijd iets fout gaan, maar 99,9 procent van de mensen is niets kwaads van plan. We blijven logisch nadenken en volgen ons gevoel, dan komt het goed.” De reis naar Zuid-Afrika is naar verwachting ruim 30.000 kilometer lang. De vrienden kunnen niet wachten om meer van het continent te ontdekken. “Namibië lijkt me bijvoorbeeld geweldig om dieren te spotten”, zegt Erik. Tijn was voor deze reis nog nooit buiten Europa geweest en hoopt vooral op gekke dingen. Dat kan deze week al gebeuren, als ze door het Sierra Leone van provinciegenoot Bolle Jos rijden. “Een beetje actie is leuk, het moet niet te makkelijk worden.”

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