Geen aangifte tegen kinderen die stenen op spoor legden, maar waarschuwing

De ouders van kinderen die zaterdagavond stenen op het spoor in Deurne hebben gelegd, hebben zich gemeld. "Deze week staat er al een afspraak gepland om met elkaar in gesprek te gaan en de kinderen te wijzen op het gevaar en de eventuele gevolgen", schrijft incidentenbestrijder Emiel van ProRail in een update op sociale media.

Dat kinderen stenen op het spoor hebben gelegd, trok veel media-aandacht en leidde ertoe dat de ouders zich hebben gemeld. Zij waren flink geschrokken.

Het gesprek tussen ProRail en de ouders moet tot een gedragsverandering en bewustwording leiden. "We gaan uitleggen waarom het ontzettend gevaarlijk is om bij het spoor te spelen", zegt een woordvoerder van ProRail. Volgens haar wordt er geen aangifte tegen de jongens gedaan, maar blijft het bij een waarschuwing. Het is nog niet bekend wanneer het gesprek precies plaatsvindt.

Zaterdag reden de treinen tussen Helmond en Deurne langzamer, nadat er meldingen waren binnengekomen over stenen op het spoor. Een machinist zag kinderen wegrennen. Op de onderhoudsbrug naast het spoor lag nog een stapeltje stenen klaar om op het spoor te leggen.

Stenen op het spoor kunnen schade veroorzaken. Emiel: "Maar wat nog veel belangrijker is, denk eens aan de veiligheid van uw kind. Het spoor is geen speeltuin."