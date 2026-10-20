Nog twee mensen opgepakt na steekpartij in Oss

De politie heeft nog twee mannen aangehouden voor de vechtpartij in Oss, eind september. Daarbij werd een 31-jarige man in zijn been gestoken en met een knuppel geslagen. Eerder werden al twee vrouwen opgepakt.

De twee mannen kwamen tijdens het onderzoek als nieuwe verdachten in beeld. Het gaat om een 26-jarige man uit Oss en een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn allebei in oktober aangehouden.

Eerst twee vrouwen

Toen de politie op 26 september aankwam bij de Johannes Poststraat, was de situatie onrustig en onoverzichtelijk. Al snel hield de politie een 30-jarige vrouw uit Den Bosch aan. Zij zou hebben gestoken. Niet veel later werd ook een 30-jarige vrouw uit Oss opgepakt.

De politie laat dinsdagochtend weten dat de vrouwen en de mannen nog vastzitten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is nog in volle gang.