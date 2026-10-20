Kerken helpen de overheid met opvang statushouders: 'Het is onze plicht'

Barmhartigheid, dat is de grote drijfveer achter een oproep van christelijk Nederland om statushouders onderdak te geven. Vijfduizend kerken en parochies in Nederland hebben dinsdag een oproep ontvangen van de de Raad van Kerken om voor drie maanden statushouders onderdak te geven. Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom Den Bosch is een van de ondertekenaars van deze oproep. "Er zijn al een parochie en een klooster die willen helpen."

Eerste opvangplekken gemeld "Er is ook overleg geweest met de de minister van Asiel en Migratie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en verschillende vluchtelingenorganisaties", weet de bisschop van Den Bosch.

Deze zomer zijn leden van verschillende voornamelijk christelijke organisaties met elkaar in overleg om de vastgelopen asielketen weer een beetje lucht te geven. "De opvang zit potdicht en het is onze plicht om barmhartig te zijn en goed voor vreemdelingen", zegt bisschop De Korte over deze oproep.

Naast de Raad van Kerken staat ook de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk achter de oproep. "De eerste opvangplekken binnen het binnen het bisdom Den Bosch hebben zich al gemeld", zegt de bisschop. "Ik zal nog geen locaties noemen zolang het nog niet officieel is, maar waarschijnlijk kunnen er minimaal zeven mensen terecht in een parochie en minimaal een moeder met kind in een klooster."

Niet langer dan drie maanden

Nu is het niet zo dat religieus Nederland de afgelopen jaren geen mensen opving. "Er zijn al duizenden mensen die onderdak hebben gekregen in een religieuze omgeving, maar dat blijkt dus niet genoeg vandaar die extra oproep", zegt de bisschop.

Een strenge voorwaarde voor de opvang was dat die niet langer dan drie maanden zou duren. "Die garantie hebben wij van de overheid gekregen. Dat is belangrijk, want dan weet iedereen gelijk waar hij aan toe is", licht de bisschop toe. "Het gaat ook om kleinschalige opvang van twee tot maximaal veertig personen, al zou ik zo gauw niet weten waar er plek is voor veertig mensen."

Belangrijk is ook dat de statushouders, statushouders mogen in Nederland blijven, uiteindelijk een woning krijgen in de plaats waar ze eerder door de kerk of parochie zijn opgevangen. "Dat is ook onderdeel van de oproep en afspraak", benadrukt de bisschop. "Mensen leren de buurt kennen, kinderen gaan er naar school, die moeten dan in die omgeving blijven. Ook daar is de overheid mee akkoord gegaan."