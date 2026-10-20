Tattooshop Grad Damen loopt schade op door brand: 'Effe in paniek'

In een bedrijfspand in Nieuwkuijk waar zondagavond brand uitbrak, zit ook de tattooshop van volkszanger Grad Damen. De brand woedde aan de achterkant van het gebouw, bij een sportschool die zwaar beschadigd raakte. De tattooshop van Damen liep vooral roetschade op. "Het is gelukkig heel erg meegevallen", vertelt hij opgelucht.

Een buurtbewoner ontdekte de brand rond negen uur 's avonds. Hij zag rook bij het gebouw aan de Venbroekstraat en alarmeerde de brandweer, die met drie wagens uitrukte om te blussen. Op dat moment werd ook Damen gebeld.

"Dan ben je wel even in paniek", zegt hij. "Ik ging kijken wat er aan de hand was, maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Van die sportschool is niks meer over, maar ons bedrijf heeft alleen stank- en roetschade. En de brandweer heeft de voordeur en een aantal plafondplaten eruit gehaald om te kijken of er boven ons geen brand was, maar het is beperkt gebleven tot de achterkant."

Naast zijn optredens in de weekenden, werkt Grad Damen doordeweeks in zijn tattooshop. De afgelopen dagen hebben hij en zijn team het hele pand schoongemaakt. "We hebben hard gewerkt en alles is gelukkig weer schoon. Vanaf morgen zijn we weer open."

Aanhouding

De eigenaar van het pand werd zondag aangehouden, omdat hij de hulpdiensten zou hebben gehinderd. Volgens Damen was de man emotioneel en wilde hij graag helpen. "Hij was in paniek en wilde meehelpen, maar mocht niet naar binnen. Dat wilde hij wel graag, toen hebben ze hem moeten tegenhouden."

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Damen vermoedt dat kortsluiting de oorzaak is, maar dat is niet bevestigd.