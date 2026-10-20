Sterk PSV wint in Porto en doet goede zaken in de Champions League

Het is PSV gelukt om de eerste Champions League-overwinning van het seizoen binnen te slepen. In Porto werd goed spel beloond en won PSV met 0-1 dankzij een goal van Guus Til. Met deze punten in de tas doen de Eindhovenaren goede zaken in de Champions League.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Peter Bosz had in de opstelling één verrassing in petto. Naast dat Guus Til fit genoeg was om te starten, stond Yarek Gasiorowski voor het eerst sinds augustus weer in de basis. Dat ging ten koste van Armando Obispo. PSV begon in Porto sterk aan de wedstrijd. De Eindhovenaren hadden veel balbezit, terwijl Porto zich terugtrok op eigen helft. En dat resulteerde in kansen voor de Eindhovenaren. Na zeven minuten gaf Geertruida voor op Ivan Perišić. De Kroaat probeerde de bal naar de kruising te koppen, maar miste de goal net. PSV had het verdedigend, voor de verandering, aardig op orde in de eerste helft. De gevaarlijkste man aan Portugese kant was de Pool Oskar Pietuszewski, maar ook zijn schoten haalden de goal niet. Megakans PSV

Net voor rust kreeg PSV dé kans op een voorsprong. Na een fout in de verdediging van de Portugezen ging Filip Kostić alleen op het doel af. Hij schoot de bal langs de keeper, maar raakte de buitenkant van de paal. En dus gingen de teams zonder goals de rust in.