Sterk PSV wint in Porto en doet goede zaken in de Champions League
Het is PSV gelukt om de eerste Champions League-overwinning van het seizoen binnen te slepen. In Porto werd goed spel beloond en won PSV met 0-1 dankzij een goal van Guus Til. Met deze punten in de tas doen de Eindhovenaren goede zaken in de Champions League.
Peter Bosz had in de opstelling één verrassing in petto. Naast dat Guus Til fit genoeg was om te starten, stond Yarek Gasiorowski voor het eerst sinds augustus weer in de basis. Dat ging ten koste van Armando Obispo.
PSV begon in Porto sterk aan de wedstrijd. De Eindhovenaren hadden veel balbezit, terwijl Porto zich terugtrok op eigen helft. En dat resulteerde in kansen voor de Eindhovenaren. Na zeven minuten gaf Geertruida voor op Ivan Perišić. De Kroaat probeerde de bal naar de kruising te koppen, maar miste de goal net.
PSV had het verdedigend, voor de verandering, aardig op orde in de eerste helft. De gevaarlijkste man aan Portugese kant was de Pool Oskar Pietuszewski, maar ook zijn schoten haalden de goal niet.
Megakans PSV
Net voor rust kreeg PSV dé kans op een voorsprong. Na een fout in de verdediging van de Portugezen ging Filip Kostić alleen op het doel af. Hij schoot de bal langs de keeper, maar raakte de buitenkant van de paal. En dus gingen de teams zonder goals de rust in.
“We moeten constanter worden”, waren de woorden van Peter Bosz in aanloop naar deze Champions League-wedstrijd. PSV liet een goede eerste helft zien en dus was het zaak om dit de tweede helft door te zetten, en het liefste ook nog een goal te maken.
Porto leek iets sterker te worden aan het begin van de tweede helft, maar tien minuten na rust kwam een voorzet van Perisic bij Bajraktarević terecht. De Bosnisch-international nam de bal op de volley en zag hoe PSV wederom de paal raakte. PSV had op dit moment in de wedstrijd minimaal een doelpunt verdient.
PSV op voorsprong
En die goal konden de 2500 fans in het uitvak niet veel later zien. Bajraktarević dribbelde in minuut 57 met een goede actie langs de achterlijn de zestien in. Hij hield het overzicht en legde de bal af op Sven Mijnans, die vervolgens vlak voor de goal breed legde op Guus Til. Voor hem was het slechts binnentikken en zo kon PSV eindelijk juichen.
Toen was het zaak voor PSV om de voorsprong vast te houden, de grootste tegenstander daarbij: PSV zelf. Eerst speelde Matěj Kovář een foute inspeelbal in, waarna hij zelf knap redde en Lutsharel Geertruida een bal van de lijn haalde. Daarna zat de keeper van PSV helemaal mis bij een lange bal, maar kon Sergiño Dest net op tijd repareren.
Na deze momenten revancheerde de keeper zich knap en kwam PSV nauwelijks meer in de problemen. En dus boekten de Eindhovenaren de eerste overwinning in de Champions League dit seizoen.
Daarmee komt PSV nu op vier punten na drie wedstrijden. Hiermee houdt de ploeg van Peter Bosz uitzicht op de volgende ronde van de Champions League. De volgende Europese wedstrijd van de Eindhovenaren staat gepland op 4 november. Dan komt Belgisch kampioen Club Brugge op bezoek in het Philips Stadion.