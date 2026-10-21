Bosz komt met goed nieuws uit de ziekenboeg na overwinning in Porto

Guus Til werd uiteindelijk de matchwinner, maar na zaterdag hadden weinig mensen hem dinsdag op het veld verwacht. “Ik kreeg een tik op mijn hoofd en ik heb er vaker last van dat ik vlekken zie als dat onverwachts gebeurd. Een soort sportersmigraine is dat" Hij moest zich noodgedwongen laten vervangen, maar stond dinsdag weer in de basis. "Na een dag is mijn zich dan weer goed en werd de hoofdpijn ook minder. Dus ik kon gewoon voetballen.”

Gas geven

En dan is het extra mooi als je dat in de Champions League kan doen. "Je voelt gewoon voor elke pot dat iedereen beseft: We moeten echt gas gaan geven vandaag. Ik hoop dat we die mentaliteit zondag weer kunnen laten zien."

PSV stak de laatste weken niet in al te beste vorm, erkent ook Bosz. “Dit is er wel eentje die ik zal herinneren. We kwamen hierheen nadat we drie keer verloren hadden in de laatste vier wedstrijden, dat had ik bij PSV niet vaak meegemaakt." Bij Guus Til speelde dat ook mee. “Er stond druk op, omdat je als topclub niet zo vaak achter elkaar mag verliezen, maar ik had niet het idee dat we ons spel verloren waren de laatste weken."

Dat bleek zeker niet het geval. PSV zette Porto goed onder druk en was de bovenliggende partij. “Als wij durven te voetballen, kunnen we een heel hoog niveau tonen. Maar we hebben ook laten zien dat we kunnen vechten, hard werken", aldus Bosz, die maar al te blij is met de overwinning. “We hadden even de verkeerde afslag genomen, maar met deze drie punten hebben we de weg weer gevonden."

Pepi op de weg terug

“Wat wij mee moeten nemen naar de competitie is dat het niet alleen om hard werken of goed voetballen gaat, maar dat het samen gaat.” Daarbij kan PSV volgens de coach nog een meevaller verwachten. “Pepi kan mogelijk een optie voor zondag zijn, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker.”