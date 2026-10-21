Een rooskleurige toekomst voor asielhond Loekie: 'Stapte blij de auto in'

“Wij hebben geweldig nieuws”, deelt het Dierentehuis in Den Bosch dinsdag op Instagram. Hond Loekie lijkt na meer dan een jaar in het hondenpension en een kort verblijf in het asiel, een nieuw thuis te hebben gevonden. Als alles goed gaat, krijgt er zelfs een nieuw honden-vriendinnetje bij.

“Het is geen gemakkelijke hond en hij heeft veel ruimte nodig”, vertelde beheerder van het dierenasiel, Wendy van der Togt, eerder aan Omroep Brabant.

De vorige eigenaar van Loekie kon niet meer voor hem zorgen. De hond zat vervolgens meer dan een jaar in het pension. Dat had invloed op zijn karakter en gedrag volgens Van der Togt. In het asiel is daarom gewerkt aan zijn resocialisatie.

Nieuw thuis

Met succes, want er is interesse voor Loekie. “Een stel wilt hem graag overnemen, maar zij hebben nog een andere hond. Het is dus afwachten of die twee samengaan”, vertelt de beheerder.

Om te kijken of het bevalt bij de mogelijke nieuwe eigenaren is Loekie daarom nu op proefplaatsing. "Hij sprong blij de auto in", vertelt een medewerker van het asiel over het moment dat Loekie daar naartoe ging.

Gelukkig voor Loekie lijkt het een match. Op Instagram laat het asiel namelijk weten dat de Poolse berghond veel sneller dan verwacht zijn "forever home" (huis voor altijd) heeft gevonden. "Hij heeft hier alle ruimte, een nieuw honden-vriendinnetje en zelfs een vijver waar hij al een plons in heeft genomen", schrijft het asiel, dat Loekie veel geluk wenst.