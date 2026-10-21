Café ’t Uilennest moet dicht van gemeente, maar uitbaters vechten terug

De gemeente Tilburg wil dat Café ’t Uilennest maandag 26 oktober definitief de deuren sluit. Uitbaters Atilla en Gemma proberen dat samen met hun advocaat te voorkomen. Woensdag gaan ze in beroep tegen het besluit om de vergunning van het café in te trekken. Ze willen openblijven totdat de rechtbank definitief uitspraak heeft gedaan over de toekomst van het café.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In een emotioneel bericht op Facebook laten Atilla en Gemma weten dat ze de strijd niet opgeven. "Je zou denken dat het gedonder eindelijk voorbij zou zijn. Maar nee! Sommigen bij de gemeente hebben alsnog besloten dat ons aller Café ’t Uilennest gesloten moet worden... Honderden mensen worden nu geraakt. Hoe bestaat het?” Onderzoek naar Satudarah

De problemen rond Café ’t Uilennest begonnen in januari 2025. De politie kreeg informatie dat voormalige leden van de verboden motorclub Satudarah ondanks het verbod op vaste momenten clubavonden in het café zouden houden. De politie startte een onderzoek en deed een inval. Daarbij werd bij een bezoeker een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De aangehouden mannen brachten een nacht in de cel door. Daarna volgden verschillende juridische procedures. Aanvankelijk moest het café zes maanden dicht, maar in de zomer van 2025 werd die sluiting teruggebracht tot iets minder dan twee maanden.

De gemeente vroeg ondertussen advies aan het Landelijk Bureau Bibob, dat onderzoekt of er gevaar bestaat dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten. Het bureau zag een risico dat oud-leden van de verboden motorclub strafbare feiten zouden plegen. De burgemeester vond dat voldoende reden om de vergunning van het café in te trekken. De rechtbank ging daar niet in mee, waardoor ’t Uilennest voorlopig open mocht blijven. Uitbaters stellen maatregelen voor

Atilla en Gemma kwamen samen met hun advocaat met verschillende voorstellen om het café open te kunnen houden. Zo wilden ze de vergunningsvoorwaarden aanscherpen, zodat bepaalde personen niet meer naar binnen mogen. Ook stelden ze voor dat een wijkagent regelmatig zou langskomen en dat camera’s toezicht zouden houden in het café. Nu dreigt opnieuw een sluiting. Met het beroep willen de uitbaters voorkomen dat ze maandag de deuren moeten sluiten. Wanneer de rechtbank de zaak behandelt, is nog niet bekend. Op Facebook laten Atilla en Gemma weten dat ze blijven vechten voor het café en de verenigingen die er hun feesten houden. "Weer vechten! Voor onze verenigingen. Rechter zal het nu gaan bepalen en dan voor eens en altijd. We hebben nu nog geen datum daarvan.” Ze vragen zich ook af waarom juist hun vergunning wordt ingetrokken. "Wij en onze advocaat vechten door, want waarom alleen onze vergunning intrekken? ...en nee, ik ben geen ‘lulletje Rozenwater’.”