Komt er eindelijk een Brabander bij De Toppers? Deze artiesten maken kans

Nu Gerard Joling stopt bij De Toppers, komt er een plek vrij op het grootste meezingpodium van Nederland. En waarom zou die niet naar een Brabander gaan? Rob Kemps heeft de glitters en veren al klaarliggen, maar ook Frans Bauer zou niet misstaan in de Johan Cruijff ArenA. Wie maakt de meeste kans? Wij zetten de kandidaten op een rij.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Toppers gaan zonder Joling verder. Hij maakte dinsdag bekend dat hij zich gaat richten op zijn tv-werk en eigen concerten. De organisatie maakte bekend in 2027 terug te keren "in een nieuwe samenstelling". Maar wie gaat het gat vullen? 1. Snollebollekes Van links naar rechts met René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit: dat klinkt goed, toch? Rob Kemps uit Best, beter bekend als Snollebollekes, ziet het wel zitten. In een lange rode jas met glitters en veren poseert hij in een foto op Instagram. "Ik heb het jasje al", schrijft hij met een knipoog. De tekst gaat door onder de foto.

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2. Corry Konings Een vrouwelijke artiest bij De Toppers. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Wat dacht je van de 75-jarige Corry Konings uit Berkel-Enschot? De 'Adios amor'-zangeres verwacht dat ze "iemand die jonger is" zoeken. "Net te laat", zegt ze er zelf over. Welke Brabantse collega vindt ze dan geschikt? "Het moet iemand zijn die van het Nederlandse repertoire houdt. En het Volkse", vertelt ze. Konings moet even nadenken. Dan zegt ze: "Guus Meeuwis vind ik wel een gegadigde." Verder noemt ze ook Jeffrey Heesen en Django Wagner als opties.

3. Guus Meeuwis Wordt Guus Meeuwis dan de vervanger van Gerard Joling? In het radioprogramma 'De Coen & Sander Show' hadden ze dezelfde vraag. De Tilburgse zanger is nog niet gebeld. "Ik heb mezelf op nog geen enkel lijstje gezien, maar ik heb ook wel heel erg mijn eigen dingen", vertelt hij in het radioprogramma van JOE. De zanger zet er niet meteen een streep door. "Misschien als ze ooit eens gaan rouleren dan lijkt het me ooit wel een keer leuk, maar voorlopig ben ik op mezelf gericht." 4. Flemming Misschien is het wel tijd voor een jongere artiest bij De Toppers. Wij denken meteen aan de dertigjarige Flemming uit Den Bosch. Zo'n vijf jaar geleden brak hij door als solozanger met het nummer Amsterdam. En wie weet staat hij eind mei 2027 wel met De Toppers in Amsterdam . 5. René Schuurmans René Schuurmans ziet het wel zitten. Op zijn Instagramaccount deelt hij al een foto van hemzelf in een gouden glitterpak met veren op zijn schouders. "Ik denk wel dat ik het zou kunnen", zegt de zanger uit Sint-Michielsgestel. "Maar ik denk dat ze iemand willen die iets hotter is dan René Schuurmans. Ik geloof niet dat ze me zouden bellen. Maar ik laat het in het midden." Een paar geleden heeft hij al eens met De Toppers opgetreden en dat is hem goed bevallen. "Ik heb er in ieder geval al flink van geproefd", zegt hij. "Qua glamour en show is het een van de mooiste dingen om te staan."

René Schuurmans is nog niet gebeld om bij De Toppers te gaan (foto: René Schuurmans/Instagram).