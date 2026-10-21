Iedereen wil Theo's Eftelingdorp: 'Onvoorstelbaar zoveel reacties!'

Eftelingknutselaar Theo Schelle hoeft zich geen zorgen te maken dat zijn zelfgemaakte huisjes in de kliko belanden. Ruim 70 liefhebbers hopen zijn Eftelingdorp te ontvangen. "Echt onvoorstelbaar! Ik had dit helemaal niet verwacht."

De 76-jarige Geffenaar weet niet wat hem overkomt sinds hij bekendmaakte dat hij zijn zelfgemaakte Eftelingdorp gratis wil weggeven. Het gaat om 35 kastelen en huisjes, gemaakt op een schaal van 1 op 25. De reacties stromen binnen. Mensen sturen niet alleen foto's van hun woon- en slaapkamers vol Eftelingspullen, maar delen ook emotionele verhalen.

Theo is totaal overdonderd. Hij wist dat zowel kinderen als volwassenen zijn zelfgemaakte Eftelinghuisjes leuk vonden, maar dat er zó veel belangstelling zou zijn, had hij nooit verwacht. "Ik heb nooit geweten dat er zoveel mensen zo bezig zijn met de Efteling!”

Uitgenodigd bij Eftelingfans

"Zo is er een gezin met zes kinderen en twee pleegkinderen. Kinderen met stuk voor stuk een rugzakje. Allemaal houden ze van de Efteling en staan hun kamers er vol mee. Maar er zijn ook kinderen die hun ouders willen verrassen met de Eftelinghuisjes.”

Vooral tuincentra hebben belangstelling voor het dorpje. Maar ook Villa Maasdonk in Nuland en speelpaleis Karbonk in Breda hopen het te krijgen. "Heel veel mensen nodigen me ook uit om bij hen thuis naar hun Eftelingcollectie te komen kijken.”

Stiekeme hoop op telefoontje uit Kaatsheuvel

Stiekem hoopt Theo dat ook het sprookjespark in Kaatsheuvel zich meldt. "Het gros zegt dat het naar de Efteling zelf moet en dat wil ik zelf ook. Of naar Villa Pardoes of de mini-Efteling in Nieuwkuijk.”

Waar zijn dorp uiteindelijk terechtkomt, weet Theo nog niet. Wel is hij ontzettend dankbaar voor alle reacties. "Alle mensen die op mijn oproep hebben gereageerd, krijgen een brief van me.” Allemaal? "Ja”, lacht hij. "Dat zal wel even werk zijn.”