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Vrouw op driewieler gewond na botsing met auto in Valkenswaard

Aangepast
De vrouw werd aangereden toen ze met haar driewieler de rotonde overstak (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De vrouw werd aangereden toen ze met haar driewieler de rotonde overstak (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een vrouw op een driewieler is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Valkenswaard. Dat gebeurde op de rotonde van de Damianusdreef en de Tienendreef. De vrouw had last van haar been en is in de ambulance nagekeken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobilist reed de rotonde op toen de vrouw wilde oversteken. Hij zag haar over het hoofd, waarna hij haar aanreed.

De weg is na het ongeluk korte tijd afgesloten geweest. Het verkeer werd tijdelijk over de andere weghelft geleid.

De botsing tussen de driewieler en auto was het tweede ongeluk in Valkenswaard binnen een half uur. Het andere ongeluk gebeurde ongeveer drie kilometer verderop.

  • De vrouw werd aangereden toen ze met haar driewieler de rotonde overstak (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    De vrouw werd aangereden toen ze met haar driewieler de rotonde overstak (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De vrouw werd aangereden toen ze met haar driewieler de rotonde overstak (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

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