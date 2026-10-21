Staking in streekvervoer van de baan, donderdag gewoon bussen

De geplande staking in het streekvervoer van donderdag is van de baan. Vakbonden en werkgevers hervatten de gesprekken over een nieuwe cao. FNV hoopt er met de werkgevers uit te komen en schort de acties voor twee weken op.

De werkgeversorganisatie VWOV had de vakbonden woensdagochtend een nieuw voorstel gestuurd om ze weer om de tafel te krijgen. "We kiezen op dit moment voor een bestand. We zijn er nog lang niet uit, maar we zien wel aanknopingspunten om stappen te zetten", zegt bestuurder van FNV Streekvervoer Marijn van der Gaag.

De vakbonden kondigden eerder aan van plan te zijn een dag per week te staken tot kerst vanwege de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao.

De werkgevers zijn onder meer bereid om een loonsverhoging naar voren te halen. "We zien dat de werkgevers een belangrijke stap hebben gemaakt. Alle voorstellen om de cao te verslechteren, bijvoorbeeld als het gaat om slechtere roosters, zijn van tafel gehaald. Op een aantal andere belangrijke punten doen ze nu concrete toezeggingen. Bijvoorbeeld als het gaat om loon en ouderenregelingen. We denken dat hiermee voldoende basis is voor een zinvol overleg. Daar gaan we meteen morgen mee beginnen", stelt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

Nieuwe stakingen niet uitgesloten

Als gevolg van de eerste landelijke staking afgelopen woensdag reden er minder bussen en regionale treinen. De vakbonden sluiten nieuwe acties niet uit als de gesprekken op niets uitlopen. "Als het moet dan zullen we niet aarzelen om opnieuw te staken. Het is aan de werkgevers om dat te voorkomen", stelt Van der Gaag.

De cao openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat in totaal om 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij Arriva, EBS, Qbuzz, Keolis. De huidige cao is eind juni verlopen.

Zo zag de eerste stakingsdag er vorige week uit op het station in Eindhoven: