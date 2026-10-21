Station Vught hangt boven de grond en dat zorgt voor verbaasde blikken

Het is een bijzonder gezicht: mensen die onder het treinstation van Vught aan het werk zijn. Het monumentale stationsgebouw van ruim 700 ton is omhooggetild en moet vrijdag 30 oktober 13,6 meter richting het centrum worden verschoven met behulp van een rolbaan. "Ik zie daar een kerel onder werken en ik krijg daar een beetje een benauwd gevoel van", zegt een omwonende. "Die zit daar onder een heel groot gebouw."

Station Vught is op dit moment een grote bouwplaats, omringd door blauwe bouwhekken. Het gebouw uit 1868 moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de verdiepte aanleg van het spoor . De sporen en perrons komen straks lager te liggen, op de plek waar nu het stationsgebouw staat. Dat is een flinke operatie, want het gebouw is maar liefst 28 meter lang en 9,5 meter breed. Ook de kelder , die tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats werd gebruikt, verhuist mee.

De megaoperatie trekt heel wat bekijks. "Ik fiets hier elke dag langs en zie nu pas hoe hoog het gebouw staat", vertelt een café-eigenaar uit de buurt, terwijl hij kijkt naar het gebouw dat inmiddels een halve meter omhoog is getild. Ook andere omwonenden kijken met verbazing naar de werkzaamheden. "Ik vind het grappig om te zien dat er telkens iemand onder het pand doorkruipt", zegt een omwonende die door de hekken heen kijkt.

Veiligheid

Volgens de mensen die aan de verplaatsing werken, is het allemaal veilig. "De mannen van Boskalis komen vaak bij mij. En die zeggen dat het hartstikke veilig is, maar ik weet niet precies hoe ze het gaan verplaatsen. Daar heb ik geen verstand van, haha", vertelt de café-eigenaar.

Het stationsgebouw wordt via een soort rails naar de nieuwe plek geschoven. Hoe dat er precies uitziet, kun je vrijdag 30 oktober live zien bij Omroep Brabant.