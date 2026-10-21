Bommelding in Nuenen legt keerzijde van populaire hobby geocaching bloot

"Schatzoeken met een gps", zo omschrijft Willem-Jan Verberne uit Nuenen zijn grote hobby: geocaching. Maar wat voor de een een spannend zoekspel is, kan voor een ander verdacht ogen. Dat bleek dinsdag in Nuenen, waar een voorwerp in een boom leidde tot een bommelding.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Twee wandelaars schrokken dinsdag in Nuenen van iets wat in een boom hing en op een explosief leek. De politie ging kijken en omdat niet zeker was om wat voor explosief het ging, werd ook de Teamleider Explosieven en Veiligheid opgeroepen. Uiteindelijk bleek het loos alarm. Onder de Instagrampost van de politie suggereerden sommigen dat het ging om een schat die gebruikt wordt voor geocaching. Willem-Jan Verberne, die al bijna 20 jaar aan geocaching doet, begrijpt dat niet iedereen de link legt met dit spel. “Als je een koker hebt die geen markering heeft, kan dat een verkeerde indruk geven. Zeker als een metalen koker, zoals in dit geval, zo opzichtig in een boom hangt”, vertelt Verberne. Hij speurt al bijna twintig jaar naar schatten, heeft een webshop in geocache-artikelen en organiseerde in 2015 een groot internationaal evenement in Eindhoven.

Van veraf ziet het er ook erg verdacht uit (foto: Jeugdagenten_Geldrop_Nuenen_Instagram).

Bij een kapelletje pakt Verberne woensdagmiddag zijn gps erbij. Die geeft aan dat de cache op tien meter van hem vandaan ligt. Hij struint langs de struiken, zoekt bij de bomen en wroet met zijn handen tussen de bladeren maar zonder resultaat. Het wordt hem snel duidelijk dat hij in de kapel moet zijn. Eenmaal binnen kijkt hij om zich heen en zoekt hij onder een rij houten stoelen. Dan ziet hij een hint op zijn gps-scherm: 'Hoog'. Niet veel later haalt Verberne het doosje tevoorschijn. Verstopt boven in de kapel. “Hier staat bijvoorbeeld official geocache op”, vertelt hij terwijl hij nog op de houten stoel staat. “Vaak zit er op een doosje of kistje een stickertje geplakt om aan te geven dat het bij geocachen hoort.” Bij geocaching zoeken mensen met hun telefoon of gps en coördinaten naar verstopte doosjes, ook wel caches genoemd. Als die gevonden worden, schrijven geocachers hun naam in het logboek en leggen ze de cache terug zodat anderen die ook weer kunnen vinden.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat in een reactie weten dat het in het verleden weleens voorkwam dat de dienst op een locatie kwam waar achteraf bleek dat het om een geocachevoorwerp ging. “De afgelopen jaren is dit niet zoveel voorgekomen”, zegt een woordvoerder. De politie zegt geen cijfers te hebben over het aantal meldingen waarbij een geocache werd aangezien voor een explosief.

Geocaching ontstond na de eeuwwisseling. In 2025 deden zo'n 65.000 mensen in Nederland aan geocaching. Sommigen zoeken alleen naar schatten en schrijven hun naam op in het logboek, terwijl anderen ook zelf caches verstoppen. Verberne doet allebei en daarvoor gelden een paar regels. “De caches mogen niet te dicht bij elkaar liggen. Ook moet de locatie veilig zijn.” Verder moet er toestemming van de grondeigenaar zijn als een voorwerp op privéterrein ligt. Op gemeentelijke grond verschilt dat weer per gemeente.