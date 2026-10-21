Voor Marie (84) komt kerst nooit vroeg genoeg: 'Drie maanden plezier van'

Het is pas net een beetje kouder aan het worden en Sinterklaas moet nog komen, maar bij Marie van Herpen (84) uit Den Bosch staat het hele huis al vol met kerstbomen, lampjes, kerstdorpen, kaarsen en Mariabeeldjes. Traditiegetrouw begint ze eind augustus met bouwen en op 6 januari met Driekoningen bouwt ze alles weer af. "Een ander heeft er drie weken plezier van, ik drie maanden", lacht Marie.

Wie het huis aan de Maastrichterweg in Den Bosch binnenstapt, waant zich even in het huis van de kerstman op de Noordpool. Zoveel ruimte als bij een kerstshow in het tuincentrum heeft Marie niet, maar er staat minstens zoveel pracht en praal binnen. Een stadhuis, rodelbaan, reuzenrad, draaimolen, huizen en winkels: op de tafels in de zitkamer staat geen kerstdorp geëtaleerd, maar een hele kerststad. En dan hebben we het nog niet over alle Mariabeeldjes. "Ik hou van Maria. Ik ben een adoptiekind en heb heel lang veel kracht uit Maria gehaald. Het is mijn lust en mijn leven", vertelt Marie.

Tussen de beelden en bomen staat overal wel een Mariabeeldje (foto: Jan Peels / Omroep Brabant).

Niet alleen de liefde voor Onze-Lieve-Vrouw is voelbaar. "Ik vind kerst geweldig. Wat een ander doet, moet 'ie zelf weten, maar ik hou hier van. 'T is munne Kerstmis'." Ondanks haar hoge leeftijd bouwt de 84-jarige nog bijna alles zelf op en daar zit flink wat tijd in.

Na haar verjaardag op 22 augustus haalt de kleinzoon van Marie de eerste dozen naar beneden. "Ik heb vier en een halve week opgebouwd en nu is het klaar", vertelt ze trots. "Ik mag van mijn kleinkinderen alleen niet meer op de trap staan."

"Zolang je er plezier in hebt, gaat het nog."

Voor de buitenverlichting en de slingers op de kasten krijgt ze daarom hulp van haar kleinkinderen. "Ik ben heel blij dat ze mij helpen", zegt Marie. De rest doet ze allemaal zelf met uiterste precisie. "Zolang je er plezier in hebt, gaat het nog. Ik ben pas 84, hé." De liefde voor kerst begon al vroeg. Toen Marie op haar vijfde een kerststalletje kreeg, die nog steeds een prominente plek heeft, begon haar verzameling. Inmiddels is ze 54 dozen, tientallen bomen en maar liefst 250 kerstkaarsjes op de vensterbank verder. "Die brand ik niet op hoor. Die ben ik ook sinds mijn vijfde aan het sparen." Ze beleeft niet alleen plezier aan het opbouwen. Marie maakt ook zelf kaarsen, beeldjes, schilderijen en zijdebloemen. Genoeg heeft ze namelijk nooit. "Mensen komen ook veel brengen. Er kan altijd wat bij." En als alles eenmaal staat dan geniet Marie met volle teugen. "Dan zit ik in mijn stoel televisie te kijken of te breien voor Oeteldonk en dan zet ik de lichtjes aan. Dan geniet ik er echt van", glundert ze.