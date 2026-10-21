Kunt u me de weg naar Telburg wijzen? Weer fout op omleidingsbord in Rijen

In het centrum van Rijen moeten automobilisten deze week een stukje omrijden. Door rioolwerkzaamheden in de Constance Gerlingsstraat is de Stationsstraat, die dwars door het dorp loopt, afgesloten. Overal staan gele omleidingsborden, maar wie de borden volgt richting Telburg, kan lang blijven zoeken.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ja dat hebben we ook gezien", Maaike en haar dochter Juul moeten hartelijk lachen als we vragen waar Telburg ligt. "Nee, we weten het niet. Het is wel een goeie spelfout." En een spelfout is het inderdaad, bevestigt Jeroen Leemans van de gemeente Gilze en Rijen. „Dinsdag was het jaarmarkt in Rijen en toen zijn we er al van diverse kanten op gewezen. Veel mensen hadden het foutje opgemerkt.”

Veel mensen hebben het foutje opgemerkt. Volgens Leemans is er contact opgenomen met de aannemer van de werkzaamheden. "Die is verantwoordelijk voor de omleidingsborden. "Hij verwacht dat Telburg heel snel in Tilburg wordt veranderd.

Foto: Studio040.