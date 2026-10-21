Hond Loeki vindt nieuw thuis en winkel die geld oplevert: dit heb je gemist

Asielhond Loeki die na meer dan een jaar een nieuw thuis heeft gevonden en een winkel waar je met meer geld naar buiten loopt dan dat je mee kwam. Er gebeurde deze woensdag weer van alles in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Een automonteur uit Berlicum die ooit wereldkampioen bij de jeugd werd, maakte afgelopen weekend zijn comeback in de dartswereld. Maikel Verberk (27) stopte vier jaar geleden met de sport vanwege mentale problemen, maar keerde terug op aanraden van zijn vriendin. Afgelopen weekend debuteerde hij op de Euro Tour en droomt hij opnieuw van de wereldtop. Als hem een PDC Tour Card lukt, neemt hij afscheid van zijn baan in de garage waar hij al sinds zijn zestiende werkt. Lees hier zijn verhaal.

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In Zevenbergen vond vorig jaar een dodelijk ongeval plaats waarbij een motorrijder om het leven kwam. De 64-jarige automobilist die hem aanreed, heeft woensdag vrijspraak gekregen van justitie. Uit onderzoek bleek namelijk dat het slachtoffer vlak voor het ongeluk met ruim 160 kilometer per uur reed waar 80 is toegestaan. De officier oordeelde dat de automobilist met zo'n extreme snelheid geen rekening hoefde te houden. Ook het kalmeringsmiddel in het bloed van de verdachte werd geen probleem geacht, omdat hij het al twintig jaar gebruikt. Check het hier.

Den Bosch heeft sinds een week een speciale Statiegeld Retourshop bij winkelcentrum De Rompert. Het is de derde in Brabant waar lege flessen en blikjes niet één voor één de automaat in hoeven, maar met honderd tegelijk in een bulkmachine verdwijnen. Hoewel sommige voorbijgangers zich afvragen of de winkel wel rendabel is, blijkt er wel degelijk behoefte aan. Afgelopen weekend stonden er al rijen, en ook supermarkten in de buurt ervaren de komst als verlichting. Hier lees je het hele verhaal.

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Er is ook nog dierennieuws. Asielhond Loekie heeft na meer dan een jaar in een hondenpension en een kort verblijf in het asiel eindelijk een nieuw thuis gevonden. De Poolse berghond, die niet gemakkelijk is en veel ruimte nodig heeft, ging op proefplaatsing bij een stel met een andere hond. Het lijkt een perfecte match: Loekie stapte blij de auto in en heeft nu alle ruimte, een nieuw hondenvriendinnetje en zelfs een vijver waar hij al een plons in nam. Lees zijn verhaal hier.

Tot slot nog sportnieuws. PSV weet weer wat winnen is na drie nederlagen in vier wedstrijden. Dinsdagavond won de ploeg met 0-1 van FC Porto in de Champions League. Matchwinner Guus Til was eigenlijk nog een twijfelgeval na een kopblessure tegen ADO, maar herstelde op tijd van zijn sportersmigraine. Trainer Peter Bosz was opgelucht: 'We hadden de verkeerde afslag genomen, maar hebben nu de weg weer gevonden.' Mogelijk kan ook aanvaller Pepi zondag tegen Feyenoord weer meedoen. Hier lees je hun analyse.