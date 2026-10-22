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Vrouw klapt met auto tegen boom, wagen raakt flink beschadigd

De voorkant van de auto zat flink in elkaar na de klap.. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
De voorkant van de auto zat flink in elkaar na de klap.. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

Een vrouw is woensdagavond met haar auto tegen een boom langs de Zevenbergseweg in Klundert gebotst. Ze raakte door onbekende oorzaak van de weg. De klap was hard: de hele voorkant van de auto zat in elkaar.

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Geschreven door
Redactie

Iets voor elf ging het mis. De automobiliste zwierde met haar wagen van de weg af en knalde tegen een boom in de berm.

Een ambulance kwam snel ter plaatse en de bestuurster werd nagekeken. Ze kwam er zonder kleerscheuren af en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto kon niet meer op eigen kracht verder en werd meegenomen door een bergingsbedrijf.

De vrouw werd nagekeken door het ambulancepersoneel maar kwam er zonder verdere kleerscheuren vanaf. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
De vrouw werd nagekeken door het ambulancepersoneel maar kwam er zonder verdere kleerscheuren vanaf. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

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