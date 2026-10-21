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LIVE 112-nieuws | Opnieuw diefstal bij Gubbels: aggregraat en brandstof gestolen

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Redactie

Liveblog

08:11

Opnieuw diefstal bij Gubbels: aggregraat en brandstof gestolen

Sloop- en grondverzetbedrijf Gubbels Bedrijven uit Helvoirt is dit weekend voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van diefstal. Van de bouwplaats van een project in de regio Roosendaal hebben dieven een aggregaat en brandstof ter waarde van 15.000 euro gestolen.

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