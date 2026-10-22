Van Telburg naar Glize: hoe komen fouten op verkeersborden terecht?

Het kan zomaar gebeuren dat je in onze provincie naar Glize rijdt en vervolgens de afslag Telburg neemt. Dat soort foutjes op verkeersborden duikt zo nu en dan op. Maar voordat zo'n bord langs de weg staat, hebben meerdere mensen het vaak al in handen gehad. Hoe kan zo'n fout er dan toch doorheen glippen?

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Edzard Bick kent die foutjes maar al te goed. Hij is manager bij POL Heteren, een bedrijf dat verkeersborden en andere bewegwijzering maakt en plaatst. Zo'n foutje begint, niet verrassend, bij het ontwerp. "Ieder bedrijf ontwerpt anders", zegt Bick. "Wij werken hier volgens het vierogenprincipe. Meerdere mensen krijgen het ontwerp te zien. Daarna gaat het bord altijd nog naar de klant voor goedkeuring." Maar, benadrukt Bick, het ene bord is het andere niet. De borden komen op verschillende manieren tot stand. Bij POL Heteren kunnen klanten de borden ook bestellen via een online configurator. Dan voert de klant zelf de tekst op het bord in.

"We proberen de fouten eruit te pikken, maar dat lukt niet altijd."

"Die klant ziet het bord dan twee keer, en daarna nog een keer ter controle. Vervolgens wordt het bord gemaakt zoals het ontwerp door de klant is ingevoerd. Maar ja, mensen kunnen ons ook gewoon bellen. Dan maken wij het bord en schrijven wij de tekst." Er zijn dus meerdere schakels in het proces waar het fout kan gaan. "Zien we de fout? Dan bellen we de klant", legt Bick uit. "Maar ja, iemand die hier 500 borden per dag maakt, gaat niet al die borden lezen. Dan is een foutje snel gebeurd." Het blijft mensenwerk, dus een foutje is zo gemaakt. Maar daarmee is nog niet verklaard hoe er vorige week ineens 'Telburg' op een omleidingsbord in Gilze kon staan. Zo’n fout lijkt immers makkelijk te zien én te herstellen.

Het inmiddels beruchte verkeersbord (foto: Ruud Ritzen).