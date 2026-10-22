Tourparcours 2027 is bekend: met meerdere kansen voor Mathieu van der Poel

Het parcours van de Tour de France voor 2027 is donderdag bekendgemaakt. En één ding is duidelijk: er liggen meerdere kansen voor Mathieu van der Poel in de ronde die op 2 juli van start gaat in het Schotse Edinburgh. En daarvoor hoeft hij niet te wachten tot de laatste dag als de slotrit door Montmartre op het programma staat.

De rit in Parijs die hij dit jaar op indrukwekkende wijze won . Vóór het slotstuk in Parijs zijn er echter ook al meerdere kansen voor de alleskunner op de fiets.

Met in de eerste week een aantal ritten met korte hellingen die hem, en andere zogenoemde puncheurs, op het lijf geschreven zijn. Zowel in de Britse heuvels als daarna in het heuvellandschap van Normandië liggen er zeker kansen voor Van der Poel om voor ritzeges te kunnen gaan, meldt de NOS.

Het eerste echte klimwerk in staat op dag negen van de Tour op het programma, aan het einde van de eerste week, waarna het peloton richting de Alpen trekt en met enkele overgangsetappes doorgaat naar de Pyreneeën, waar de renners enkele lange, zware bergritten krijgen voorgeschoteld.

De slotweek kent de tweede tijdrit in Toulouse en twee zware bergritten door de Pyreneeën, gevolgd door de finish in de Franse hoofdstad met dus opnieuw de steile klim van Montmartre in het parcours.

Dat de slotetappe in Parijs op 25 juli 2027 net als de afgelopen twee jaar door Montmartre gaat, zal veel wielerliefhebbers goed doen. Er gingen geruchten dat de klassieke sprint op de Champs-Elyseés zou terugkeren. Dat is niet het geval, zo bleek donderdag in Parijs waar het parcours werd gepresenteerd.