Nieuwe besmetting brengt aantal Brabanders met westnijlvirus op zeven

In Brabant heeft afgelopen week opnieuw iemand het westnijlvirus opgelopen. In heel Nederland zijn nu in totaal 72 mensen besmet geraakt met het virus, van wie zeven in Noord-Brabant. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van het virus blijft staan op tien.

Er zijn nu minder nieuwe besmettingen dan in de zomermaanden. Volgens het RIVM komt dat onder meer doordat het muggenseizoen voorbij is. Daarnaast is het virus minder actief bij lagere temperaturen.

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Muggen kunnen besmet raken wanneer zij bloed opnemen van een besmette vogel. Vervolgens kunnen zij het virus overdragen op mensen en andere dieren. Volgens het RIVM blijft de kans om in Nederland besmet te raken klein. Ook het risico om ziek te worden na een besmetting is laag.

Ongeveer tachtig procent van de besmette mensen krijgt geen klachten. Circa negentien procent ontwikkelt griepachtige klachten. Ongeveer één procent krijgt neurologische klachten. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop.