Vriendin Cody Gakpo deelt emotioneel bericht over stilgeboren zoontje

De vriendin van Cody Gakpo, Noa van der Bij, heeft een emotioneel bericht gedeeld over hun overleden zoontje Elijah. Het koppel maakte in juni bekend dat hun kindje was overleden tijdens de zwangerschap. "Rond deze tijd had je in onze armen moeten liggen", schrijft ze.

Van der Bij deelde eind juni het verdrietige nieuws op sociale media. Het zoontje van het stel zou in oktober geboren worden. "Gebroken hart", schreef ze destijds op Instagram.

Vier weken daarvoor kondigde Van der Bij en de oud PSV-speler nog aan dat zij een kindje verwachtten. Op een foto poseerde het koppel met hun zoontje Samuel, die een petje droeg met de tekst big brother erop.

Armbandje met Elija

Nu, maanden later, laat Van der Bij weer van zich horen. Ze deelt een foto in zwart-wit van een pols met armbandjes. Op één van die armbandjes staat de naam 'Elijah'. "Je tijd bij ons was veel te kort", schrijft ze bij de foto op Instagram. "Maar je plek in onze familie is voor altijd. Blijf stralen, onze helderste ster."

Toen het nieuws over hun zoontje bekend werd, was Eindhovenaar Gakpo in Amerika voor het WK voetbal. De spelers en de technische staf van Oranje waren al eerder op de hoogte. "We hebben alles gedaan voor Cody wat in onze macht lag", zei Koeman daar destijds over.