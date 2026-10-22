FvD strijdt tegen 'vegan eis' van gemeente, maar het ligt anders

De fractie van Forum voor Democratie (FvD) in Tilburg neemt het op voor een horecaondernemer die binnenkort haar deuren moet sluiten. Reden, volgens de partij: ze serveert geen veganistisch eten. De verontwaardiging over ‘linkse beïnvloeding’ op social media is groot, maar de gemeente ontkent dat de samenstelling van de menukaart een rol speelt bij de beslissing. Hoe zit dat?

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Terwijl Home by Gladys nu een ontmoetingsplek in het hart van Udenhout is, dreigt deze toch te moeten sluiten", zo schrijft Forum voor Democratie op Instagram. In een filmpje zie we raadslid Dina Bruin-Poortier met een kopje koffie in de hand verontwaardigd vertellen over het nieuws.

'Linkse maffia'

Die verontwaardiging zit hem in een eis die de gemeente aan de ondernemer zou hebben gesteld: de zaak zou eerst een vegan lunchroom moeten worden om een vergunning te krijgen. "Wordt een vegan bar of géén vergunning, in Tilburg kan het", zijn de letterlijke woorden waarmee fractievoorzitter Pim Kooke de situatie samenvat. De reacties onder het bericht zijn niet mals. "Wtf", reageert Nicolas Knoester, FvD-fractievoorzitter in Eindhoven. "Echt schandalig van de gemeente. Ik zou een petitie starten", zegt iemand anders. "Tja, de linkse maffia heerst ook in Tilburg", vult iemand anders aan.

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'Dit klopt niet'

Bruin-Poortier van FvD Tilburg laat desgevraagd weten bang te zijn dat de gemeente met dit soort eisen haar "linkse ideologie" op wil leggen. Ze is ook bang dat andere gemeenten in Nederland Tilburg gaan volgen. Maar is de eis wel echt gedaan? In de officiële afwijzing van de vergunning lezen we als reden het "afwijken van regels in het Omgevingsplan". Een woordvoerder licht toe: "Het huidige omgevingsplan verbiedt op die plaats iedere categorie van horeca. Het menu doet niet ter zake." En de claim van Forum dan? "Die klopt niet."

Al anderhalf jaar

De situatie blijkt nog iets anders in elkaar te zitten. Uit een bericht van de gemeente blijkt dat de ondernemer in april 2025 al verteld is dat ze een vergunning nodig heeft. Bijna anderhalf jaar later was dat nog steeds niet in orde. In een brief aan de gemeenteraad van 9 oktober schrijft ze dat ze niet op de hoogte was van de regels: "Ik wist niet dat er voor mijn situatie een omgevingsvergunning nodig was." Opvallend: zes dagen na haar brief kwam de voltallige fractie van Forum voor Democratie op bezoek. Kort hierna verschijnt het bericht over de "vegan eis" online, met alle boosheid op social media die daarbij hoort.