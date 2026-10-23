Baron Sammy heeft eeuwenoude tapijten en krijgt er een moderne bij

Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken laat trots de eeuwenoude tapijten zien die in het kasteel van Heeze hangen. Sommige wandtapijten zijn een explosie van kleur op de muren in de sjieke kamers. 400 jaar oud, schat baron Sammy. Maar de muziekkamer van het kasteel heeft er donderdag een moderne ‘millennial’ bijgekregen. Een bijzonder Perzisch tapijt uit 1986, geschonken door voormalig Philips-directeur Jan Post.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken is een telg uit de familie die het kasteel in Heeze sinds 1760 in zijn bezit heeft. En ja, hij heet echt baron Sammy. “Eigenlijk is het Samuel. Mijn oom wilde ook dat ik de naam Samuel ging dragen”, zegt hij. “Maar ik vond dat mijn ouders dat moesten beslissen en het werd Sammy.” De baron runt het kasteel als bestuurslid van de stichting Kasteel Heeze en woont er ook een deel van zijn tijd. Toen hij het tapijt aangeboden kreeg, zag hij meteen waarom een Perzisch moderner tapijt goed in zijn eeuwenoude kasteel zou passen. “We hebben een oud wandkleed waarop te zien is hoe Alexander de Grote het Perzische rijk veroverde. Het is mooi dit nieuwe Perzische tapijt onderdeel te laten worden van de geschiedenis van het kasteel.” Zichtbaar bij rondleidingen en trouwerijen

Het tapijt ligt nu in de muziekkamer. Dat is de plek waarop de rondleidingen langskomen en mensen kunnen trouwen, dus veel mensen kunnen het gaan zien. “Het was een prachtig aanbod, dus we wilden wel dat het goed zichtbaar was en goed tot zijn recht zou komen”, zegt hij.

Oud-Philipsdirecteur Jan Post meldde zich donderdag op het kasteel om het tapijt officieel van eigenaar te laten veranderen. Hij kreeg het tapijt nadat hij drie jaar directeur was geweest voor Philips in Pakistan in de jaren 80. “In die tijd had 35 procent van Pakistan stroom. We hebben het land voorzien van licht. Het hele dorp liep uit als er in een grotere ruimte een TL-buis kwam te hangen.” Philips verdrievoudigde de omzet in Pakistan in die jaren.

Deel van oude wandtapijt in kasteel Heeze waarop Alexander de Grote te zien is.