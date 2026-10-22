Sleutels van ambulancemedewerker vielen in water: 'Nog nooit meegemaakt'

Ambulancemedewerker Jori werd donderdag opgeroepen voor iemand die in het water was gevallen. Toen hij het slachtoffer hielp om op de kant te komen, vielen de sleutels van de ambulance plotseling in het water. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt hij naderhand.

Toen hij aankwam, zag hij dat het slachtoffer nog in het water lag. "Hij had een dikke jas aan en het water stond hem tot aan zijn lippen."

Jori heeft net zijn avondeten in de magnetron op de ambulancepost in Helmond gezet als hij vertelt wat er donderdagmiddag precies is gebeurd. "We kregen een melding van een persoon die in het water was gevallen aan de Kanaaldijk Z.W. en waren al in de buurt", legt hij uit.

Sleutels in het water

De ambulancemedewerkers waren als eersten daar en gingen direct naar het water om het slachtoffer veilig op de kant te krijgen. Tijdens die reddingsactie vielen de sleutels van de ambulance in het water. "De sleutels zitten vast aan mijn broek met een speciaal haakje, zodat ze niet los kunnen komen."

Hoe de sleutels los zijn gekomen, weet Jori niet. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", zegt hij. Omdat de kade vrij hoog was en de zorg voor het slachtoffer belangrijker was, moest hij de sleutels ook laten gaan.

Gelukkig had hij de motor van de ambulance laten draaien en kon het slachtoffer daar meteen plaatsnemen. "Dat doen we standaard als het kouder wordt. Zo kan iemand meteen in een warme ambulance zitten en opwarmen als dat nodig is." In dit geval was dat extra belangrijk om te voorkomen dat het slachtoffer onderkoeld zou raken.

Tweede ambulance opgeroepen

Om er zeker van te zijn dat het slachtoffer veilig thuis kon komen, kwamen collega's met een reservesleutel naar hem toe. "Daarna hebben we het slachtoffer naar huis gebracht."

De ambulancesleutels liggen ondertussen nog op de bodem van het kanaal in Helmond. Mocht iemand ze met een magneet boven water krijgen, dan kunnen ze worden afgegeven bij de ambulancepost in Helmond. "Dan zorg ik dat er een presentje klaarligt als dank", lacht Jori.