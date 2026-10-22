Breda schafte gemeentepolis af, CZ wil regeling terug: 'Mensen mijden zorg'

Wat als je gezondheidsproblemen hebt, maar de zorg te duur is en je daardoor noodgedwongen zorg moet mijden? Zorgverzekeraars, waaronder CZ uit Tilburg, willen dat 34 gemeenten weer een gemeentepolis aanbieden. Dankzij dat 'potje' kunnen gemeenten mensen met een laag inkomen helpen om zorgpremie te betalen. In Brabant is Breda de enige gemeente die geen gemeentepolis aanbiedt.

Breda schafte de gemeentepolis een jaar geleden af, omdat de gemeente de regeling te duur vond. Volgens Sijmen Veenstra van zorgverzekeraar CZ kan het ontbreken van zo’n regeling grote gevolgen hebben voor de gezondheid van inwoners. "We horen dat mensen steeds vaker zorg mijden en daardoor meer gezondheidsproblemen krijgen", zegt Veenstra. "Mensen gaan bijvoorbeeld niet naar de tandarts, terwijl ze wel gebitsproblemen hebben. Ook gaan mensen met rugklachten niet naar de fysiotherapeut. Als je te lang met rugpijn blijft rondlopen, kunnen de klachten erger worden. Dat willen we niet." Want dat kan uiteindelijk tot hogere kosten leiden, zegt de zorgverzekeraar.

Veenstra ziet dat wanneer mensen in geldnood zitten, als eerste geen zorgpremie meer gaan betalen. "Niemand zou zorg moeten mijden vanwege financiële zorgen. Je wil dat gezondheid geen keuze is, maar dat je altijd kan kiezen voor je gezondheid en kwaliteit van leven."

Wat is een gemeentepolis? De gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, die aangeboden wordt door de gemeente en zorgverzekeraar. De verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De gemeente betaalt een deel van de kosten, zodat de verzekering voor inwoners goedkoper wordt. Hoeveel de gemeente bijdraagt, verschilt per gemeente.