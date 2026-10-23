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LIVE 112-nieuws | Weer een auto door brand verwoest in Oss
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05:32
Weer een auto door brand verwoest in Oss
Opnieuw is in Oss een auto door brand verwoest. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Maximiliaan van Oostenrijkstraat. Een dag eerder was het ook al raak bij een tankstation aan de Singel 1940-1945.
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