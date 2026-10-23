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Weer een auto door brand verwoest in Oss

Aangepast
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Opnieuw is in Oss een auto door brand verwoest. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Maximiliaan van Oostenrijkstraat. Een dag eerder was het ook al raak bij een tankstation aan de Singel 1940-1945.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand aan de Maximiliaan van Oostenrijkstraat werd rond één uur 's nachts gemeld. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de auto. Het voertuig was niet meer te redden.

Nadat de brand onder controle was, opende de brandweer de achterklep van de auto en koppelde de 12V-accu los om de stroomvoorziening uit te schakelen.

De politie sprak met buurtbewoners en de eigenaar van de auto. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.

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