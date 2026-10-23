Wat voor de één een 'gluurbril' is, betekent voor Jos meer vrijheid

Jos Lavrijsen uit Reusel is bijna blind. Hij ziet maar één procent en ook dat laatste beetje zicht gaat verdwijnen, weet hij. Toch weerhoudt het hem er niet van een actief en sportief leven te leiden. En zijn AI-bril helpt hem daarbij. Hoewel de 'gluurbril' onder vuur ligt vanwege privacygevoeligheid, blijft Jos enthousiast. "Weet je wel hoe vaak ik word gefilmd met al die deurbelcamera's tijdens een wandeling door het dorp?"

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tijdens een bijeenkomst van het Oogcafé in MFA De Kei vertelde de 59-jarige Jos donderdag aan ruim 35 blinden en slechtzienden over zijn ervaringen met de Meta-bril. "Als ik in een restaurant ben, vraag ik aan mijn bril welke kipgerechten er op de kaart staan. Die leest hij dan voor, inclusief de prijzen. Op die manier kan ik iets lekkers kiezen." Als Jos thuis zijn koffie kwijt is, weet de bril die feilloos te vinden. "Ik zeg: Hee Meta, zoek mijn kop koffie, en dan werkt-ie als een soort parkeersensor. Via piepjes in mijn oor heb ik het kopje zo te pakken." Onder de aanwezigen klinken bewonderende reacties. "Zo'n bril wil ik ook", zegt een vrouw met een witte stok in haar handen enthousiast.

Jos vertelt over zijn ervaringen met de AI-bril tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het Oogcafé. (foto: Karin Kamp).

De bril is uitgerust met een ingebouwde camera, microfoon en speaker en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). "Je kunt eigenlijk alles op spraak doen", zegt Jos. "Obstakels op straat signaleren, aangeven aan welke kant de deurknop zit, een brief voorlezen of de kleur van een kledingstuk kiezen, dankzij de bril heb ik een deel van mijn zelfstandigheid terug."

De Reuselnaar koos voor een sportief montuur, helemaal in lijn met waar hij zelf voor staat. "Ik surf, doe aan triatlons en dans", somt hij stralend op. Afgelopen zomer waagde hij zich aan een zwemtocht, helemaal het IJsselmeer over. Het waaide hard en de golven sloegen zo hoog dat de wedstrijd moest worden gestaakt. "Het was net of ik in een wasmachine zwom", vertelt hij. "Heel jammer van alle uren trainen, maar volgend jaar probeer ik het opnieuw."

Jos weet dat veel lotgenoten het moeilijk vinden om naar buiten te gaan, door onzekerheid of angst. “Ik zeg altijd: probeer die stap toch te zetten. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen. En ik hoop dat zo’n bril een beetje als hun ogen kan dienen, zodat ze met meer vertrouwen erop uit durven.” Ook de 73-jarige Martien Adams ziet mogelijkheden. "Ik sta op de wachtlijst voor een blindengeleidehond, maar als de AI-bril me op dezelfde manier kan helpen, dan kies ik voor de bril", zegt hij. Als hij gaat wandelen, neemt hij altijd de route die hij van buiten heeft geleerd. "Met die bril kan ik misschien andere wandelpaden verkennen. Mijn wereld wordt dan een stukje groter."

Martien Adams hoopt straks zelf zijn eten te kunnen opscheppen met hulp van de AI-bril (foto: Karin Kamp).

Alle negatieve ophef rond de bril noemt Martien onzin. Volgens hem is het hoog tijd dat een belangenorganisatie voor hen opkomt en laat weten hoe belangrijk de Meta-bril is voor mensen met een visuele handicap. "Nu horen we vooral hoe gevaarlijk de bril is. Maar voor ons is het een uitkomst."