Rechter gaf Marco gelijk, maar camera's van schoonmoeder blijven hangen

Stel: je wint een rechtszaak, maar de veroordeelde legt het vonnis naast zich neer. Het overkwam Marco van Gulik uit Kaatsheuvel. De rechtbank bepaalde in april dat Marco's buurvrouw, ook nog eens zijn schoonmoeder, de camera's weg moest halen die op zijn tuin gericht staan, maar dat deed ze niet. Ondanks een dwangsom van 25.000 euro. Dus restte Van Gulik niets anders dan een nieuwe gang naar de rechter.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik hoop dat we de zaak nu eindelijk kunnen afsluiten", zegt Van Gulik voor aanvang van het kort geding. "Ik wil alleen maar dat die camera's weggaan. We willen onze privacy terug." Zijn buurvrouw wil niet reageren: "Ik praat niet met jou, jij schrijft toch alleen maar leugens." De zaak tussen de buren speelt al ruim twee jaar. Van Gulik wil dat zijn buurvrouw de camera weghaalt die op zijn achtertuin gericht staat. Ook een camera die op de voortuin gericht staat, moet volgens hem weg. Omdat gesprekken met zijn buurvrouw, die tevens zijn schoonmoeder is, niets opleverden, stapte hij in april naar de rechter. De rechtbank in Breda gaf van Gulik gelijk. Zijn buurvrouw moest de camera op de achtertuin van haar buren binnen 48 uur weghalen. Deed ze dat niet, dan moest ze een dwangsom van duizend euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro. De buurvrouw reageerde nergens op, de camera's bleven staan. Van Gulik stond machteloos. De maximale dwangsom van 25.000 euro werd bereikt, maar doordat ze nauwelijks bezittingen heeft kon de deurwaarder weinig uitrichten. Van Gulik krijgt van die dwangsom maandelijks 70,50 euro uit de uitkering van zijn buurvrouw overgemaakt.

Schoonmoeder en schoonzoon troffen elkaar vrijdag in de rechtbank. Zonder een woord met elkaar te wisselen. "Jammer genoeg is hij mijn schoonzoon", zei de vrouw tegen de rechter. "Het is mijn schoonmoeder, dat is schrijnend", zei Van Gulik op zijn beurt.

"Als ik camera's weg moeten halen, dan hij ook."

Tegen de rechter ontkent de buurvrouw dat de camera's op haar buren gericht staan. "Ze staan op eigen grondgebied gericht." Volgens haar staan de camera's er vanwege haar eigen veiligheid. "Meneer vernielde in het verleden dingen bij mij als ik niet thuis was." Van Gulik zou haar zonwering kapot hebben gemaakt. Volgens de rechter is op foto's duidelijk te zien dat haar camera's op het huis van haar buren gericht staan. De buurvrouw: "Ze bewegen mee, het zijn hele simpele camera's." Ze verzekert de rechter ervan alleen haar eigen terrein te filmen. "Ik film hen absoluut niet, daar heb ik helemaal geen interesse in. Hij filmt wel alles." Op de vraag waarom ze de camera's niet heeft weggehaald na het vonnis, krijgt de rechter als antwoord: "Ik heb de camera aan de voorkant naar achteren gehaald." De camera op de achtertuin staat er nog steeds. "Maar hij staat niet aan. Ik krijg hem niet meer aan de praat na een stroomstoring. Ik ben er nog niet aan toegekomen om hem weg te halen." Dan lichtelijk boos: "Hij heeft ook twee camera's aan de voorkant. Die houden de hele buurt in de gaten. Hij tast mijn privacy ook aan. Als ik mijn camera's moet weghalen, moeten die van hem ook weg."

"Deurwaarder en slotenmaker moeten toegang krijgen tot de woning van mevrouw"

De advocaat van Van Gulik vraagt de rechter vrijdagochtend om de deurwaarder toegang te verlenen tot het huis van de buurvrouw als deze de camera's niet zelf weghaalt. Dat gedeelte ontbrak in het vonnis van april. "De deurwaarder en de slotenmaker moeten toegang krijgen tot de woning van mevrouw." "We stappen opnieuw naar de voorzieningenrechter omdat de buurvrouw geen gehoor heeft gegeven aan alle oproepen." Volgens de advocaat heeft de deurwaarder talloze keren voor een dichte deur gestaan. Voor Van Gulik telt maar één ding: "Ik wil alleen de camera's weg, meer vraag ik niet. Dat er gewoon weer rust in ons leven komt." De uitspraak is vrijdag over twee weken.