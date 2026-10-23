A27 twee weekenden dicht: houd rekening met lange vertraging

Wie komend weekend richting Utrecht moet, kan beter wat extra tijd inplannen. De A27 is de komende twee weekenden in beide richtingen dicht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Automobilisten kunnen rekenen op dertig tot zestig minuten extra reistijd. In beide weekenden duurt de sluiting van vrijdagavond tien uur tot maandagochtend vijf uur.

Van vrijdag 23 oktober 22.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur.

Van vrijdag 30 oktober 22.00 uur tot maandag 2 november 05.00 uur.

In die weekenden kun je omrijden via de A12 en A2

De weg gaat dicht voor werkzaamheden aan onder meer het asfalt, viaducten en vangrails. Ook worden er portalen boven de weg vervangen en damwanden geplaatst. Er wordt dag en nacht gewerkt om het onderhoud af te ronden.

Verdere werkzaamheden

Ook in de toekomst moeten Brabanders rekening houden met werkzaamheden aan de A27. Op 16 oktober werd aangekondigd dat het Rijk 1 miljard euro uittrekt voor een opknapbeurt van de A27 tussen Houten en Hooipolder, waaronder de Merwedebrug. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden beginnen.