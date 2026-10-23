Van Frankrijk naar kringloop in Schijndel: antiek juwelenkistje duikt op

Bij kringloopwinkel Het Goed in Schijndel komen wel vaker sieradenkistjes binnen, maar dit exemplaar bleek bijzonder. Na het nodige uitzoekwerk kwam bedrijfsleider Hans van den Born achter de herkomst. "Dit is een antiek Frans juwelenkistje, dat populair was tijdens en na de regeerperiode van Napoleon de Derde."

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kistje bestaat uit een sierlijk frame van gedetailleerd gietwerk, dat in die periode vaak werd verguld met messing. Het dikgeslepen glas is ertussen bevestigd en oogt wat zwaarder. Aan de binnenkant zit een stoffen kussentje, dat meestal gemaakt werd van zijde of fluweel. "Op het kussentje werden kleine kostbaarheden bewaard, zoals ringen of een zakhorloge. Aan de kleine knoopjes te zien was dit waarschijnlijk een bruidsdoosje, dat bedoelt was om de huwelijksringen op een chique manier te presenteren." De Belle Epoque

Dit soort juwelenkistjes werden vanaf de regeerperiode van Napoleon III tot net na de eeuwwisseling veel verkocht in Parijs, als luxe souvenir. De periode rond 1900 werd in Frankrijk La Belle Epoque genoemd, oftewel 'het mooie tijdperk'. De naam verwees naar een tijd waarin de grootste economische groei ooit heeft plaatsgevonden, aangejaagd door de Industriële Revolutie die ruim honderd jaar eerder was begonnen. De welvaart groeide en de wereld veranderde onherkenbaar. "Er was meer te besteden, de kunsten bloeiden op en mensen hielden van mooie spullen. Daar past een juwelenkistje natuurlijk goed bij."

Van Frankrijk naar Schijndel

Hoe het kistje haar weg naar de kringloopwinkel in Schijndel heeft gevonden, is niet zeker. "Waarschijnlijk is het ergens in een doos terechtgekomen bij iemand die niet bekend was met de herkomst", vertelt Hans. "Spullen worden bij ons afgegeven en later pas uitgepakt door onze medewerkers." Bij Het Goed werkt een mix van vaste krachten, vrijwilligers, soms mensen met een taakstraf en, de grootste groep, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bod in de pot

Hoeveel zo'n Frans sieradenkistje waard is hangt af van de conditie en of het originele kussentje er nog in zit. "Dit kistje is een beetje krom, maar dat heeft ook wel z’n charme. Het oude kussentje zit er nog in, maar er hangt geen slotje meer aan."

De binnenkant van het kistje (foto: Hans van den Born).