Jos en Verona Gerritsen laten hun achternaam vastleggen met bekende slak

Veel mensen nemen een tattoo omdat ze een dierbare zijn verloren of omdat ze iets heftigs hebben meegemaakt. Maar voor vader Jos en zijn dochter Verona stond humor centraal. Zij lieten dit bekende tekenfilmfiguurtje vereeuwigen, als verwijzing naar hun achternaam en hun innige band.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jos Gerritsen (64) uit Eindhoven en zijn dochter Verona (42) die in Eersel woont, hebben een hele goede band samen. Ze zien elkaar wekelijks. "We vissen en biljarten en op zijn tijd pakken we samen een pilsje", vertelt vader Jos. De fijne band die ze samen hebben, wilden ze graag vereeuwigen in een tattoo. "We wilden iets dat ons zou verbinden." En dus dachten de twee na over wat voor tattoo het zou moeten worden.

"Toen kwamen we op de slak van Spongebob want die heeft de naam Gerrit." Deze miauwende slak is in de kinderserie het huisdier van de vrolijke hoofdpersoon Spongebob, die onder water in een ananas woont.

"Het moment in de shop was verbindend, echt iets van ons samen."

Waarom Gerrit de slak? "We wilden graag iets wat niemand heeft", lacht Jos. "Dus lieten we deze slak tatoeëren met daaronder de letters 'SEN'." Het is een leuke knipoog naar de naam die ze samen delen, "en naar de fijne band die we hebben." Zo gezegd, zo gedaan. Samen gingen Jos en Verona op 20 augustus, de verjaardag van Jos, naar Tattoo Nixxx in Woensel in Eindhoven. Allebei hebben ze nog meer tattoos dus spanning voor het tatoeëren was er niet, maar het moment in de shop was toch bijzonder en verbindend volgens Jos. "Iets van ons samen!"

Heb jij ook een bijzondere, mooie of grappige tattoo met een verhaal? En wil je dit met ons en onze lezers delen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].