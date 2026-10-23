Verkeersleiders boos over nieuw systeem: ‘Traag, onveilig en onwerkbaar’

Verkeersleiders van Rijkswaterstaat liggen overhoop met hun leiding ove r nieuwe software waarmee ze ongelukken en andere problemen op de snelweg moeten vastleggen. Volgens hen is het systeem traag en onwerkbaar en brengt het de veiligheid op de snelwegen in gevaar. De Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond moet er als eerste mee aan de slag.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt de onvrede na berichtgeving in het AD . Volgens de krant moeten de verkeersleiders vanaf volgende week ongelukken en andere problemen verplicht vastleggen in het programma Dynac, te beginnen in de verkeerscentrale Zuid-Nederland.

Later bij ongelukken

Volgens de verkeersleiders zorgt het nieuwe programma ervoor dat medewerkers van Rijkswaterstaat en hulpdiensten minder snel op de plek van een ongeluk zijn. Het AD heeft interne mails ingezien waarin betrokkenen na een week proefdraaien zware kritiek op het systeem hebben.

In het huidige systeem kon de verkeersleider, terwijl die de melding kreeg, ondertussen ook meteen een weginspecteur op pad sturen en de hulpdiensten inschakelen. In het nieuwe programma kan dit niet tegelijk, waardoor kostbare minuten verloren gaan, volgens de critici. Experts zeggen dat dat komt doordat de basis van het systeem vijftien jaar oud is. Met het deel van het systeem dat de camera’s en de informatieborden langs de snelweg bedient, zijn de verkeersleiders wel tevreden.

Rijkswaterstaat spreekt tegen

Rijkswaterstaat erkent de zorgen op de werkvloer, maar bestrijdt de meeste kritiek. De woordvoerder denkt niet dat hulpdiensten later op de plek zijn. Volgens hem zijn de software en het netwerk verbeterd en zijn de meeste storingen opgelost. Rijkswaterstaat verwacht dat de meeste problemen verdwijnen als het systeem verder wordt verbeterd en medewerkers aan de nieuwe werkwijze gewend raken.

Ook ontkent de woordvoerder dat de kosten zijn opgelopen tot 200 miljoen euro, terwijl het budget 169 miljoen euro was. Er is volgens hem zelfs 10 miljoen euro minder uitgegeven.