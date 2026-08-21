'Rijkswaterstaat wist zes jaar geleden al dat Merwedebrug te zwak was'
Rijkswaterstaat wist in 2020 al dat de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem zwakker was dan gedacht. De organisatie wilde vervolgens de levensduur van de brug oprekken totdat de vervangende nieuwe Merwedebrug klaar is. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies waar het AD over schrijft.
Een ondernemer uit de omgeving van de brug diende een zogenoemd Woo-verzoek in (Wet open overheid) om inzage te krijgen in het besluit om de brug op 18 juli per direct te sluiten voor vrachtverkeer. Uit een adviesmemo over de constructie blijkt dat de bogen in 2020 al niet meer aan de veiligheidseisen voldeden, ze zouden daar zo'n 2 procent onderzitten, schrijft de krant.
Rijkswaterstaat stelde na die ontdekking een inhaalverbod in voor vrachtverkeer. De wegbeheerder dacht zo de levensduur van de brug op te rekken totdat de nieuwe Merwedebrug in gebruik kan worden genomen. Die moet op zijn vroegst in 2031 klaar zijn.
Meer schade dan gedacht
De wegbeheerder schakelde vervolgens onderzoeksbureau TNO in om te onderzoeken hoe het daadwerkelijk gesteld was met de stalen bogen van de brug. In maart van dit jaar werden volgens de documenten 64 staalmonsters afgenomen van elk 3,4 centimeter groot.
Hoewel al duidelijk was dat de brug niet aan de minimale eisen voldeed, blijkt de schade groter dan gedacht. TNO stelt in het onderzoeksrapport dat een groot deel van het staal zwakker is dan eerder werd aangenomen.
'Urgente maatregelen'
In de adviesmemo schrijft Rijkswaterstaat dat er 'urgente beheersmaatregelen' nodig zijn om de veiligheid van de brug te waarborgen. Eerder deze maand werden daarom nieuwe, grotere staalmonsters afgenomen. Ook ging de brug dicht voor vrachtverkeer.
"Rijkswaterstaat heeft op grond van de eerste onderzoeken de juiste beslissing genomen door vrachtverkeer van de Merwedebrug te weren", zegt hoogleraar Hans Ramler van de TU Delft tegen de krant. "Door het vrachtverkeer van de brug te halen is de belasting van de bogen een heel stuk lager. Zo veel lager zelfs dat de brug veilig gebruikt kan worden.”
'Spullen beschermen'
Wel benadrukt de hoogleraar dat vrachtverkeer écht volledig geweerd moet worden. "Anders komt het moment dat die oversteek voor alle verkeer dicht moet snel dichtbij. BV Nederland moet er alles aan doen om zijn spullen te beschermen.”
Inmiddels zijn er sensoren op de brug geplaatst om te meten wat de bouw van de nieuwe brug, pal naast de oude, doet met de constructie. Ook houden de sensoren in de gaten wat het wegverkeer met de verzwakte bogen doet.
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