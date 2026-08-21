'Rijkswaterstaat wist zes jaar geleden al dat Merwedebrug te zwak was'

Rijkswaterstaat wist in 2020 al dat de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem zwakker was dan gedacht. De organisatie wilde vervolgens de levensduur van de brug oprekken totdat de vervangende nieuwe Merwedebrug klaar is. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies waar het AD over schrijft.

Een ondernemer uit de omgeving van de brug diende een zogenoemd Woo-verzoek in (Wet open overheid) om inzage te krijgen in het besluit om de brug op 18 juli per direct te sluiten voor vrachtverkeer. Uit een adviesmemo over de constructie blijkt dat de bogen in 2020 al niet meer aan de veiligheidseisen voldeden, ze zouden daar zo'n 2 procent onderzitten, schrijft de krant. Rijkswaterstaat stelde na die ontdekking een inhaalverbod in voor vrachtverkeer. De wegbeheerder dacht zo de levensduur van de brug op te rekken totdat de nieuwe Merwedebrug in gebruik kan worden genomen. Die moet op zijn vroegst in 2031 klaar zijn. Meer schade dan gedacht

De wegbeheerder schakelde vervolgens onderzoeksbureau TNO in om te onderzoeken hoe het daadwerkelijk gesteld was met de stalen bogen van de brug. In maart van dit jaar werden volgens de documenten 64 staalmonsters afgenomen van elk 3,4 centimeter groot.