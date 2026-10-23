Ziekenboeg PSV loopt leeg, maar Bosz nog mysterieus over wie zondag speelt

Heel veel vraagtekens, dat was de conclusie na de persconferentie van Peter Bosz vrijdagmiddag. De meeste spelers trainen weer mee, maar of ze zondag tegen Feyenoord kunnen spelen, wil Bosz niet zeggen. Feyenoord is momenteel koploper, maar dat schrikt Bosz niet af. "Vorig seizoen stonden we ook zes punten achter"

Of zij zondag van de partij zullen zijn, vertelt de 62-jarige coach niet. "We trainen morgen nog een keer en moeten kijken hoe dat gaat. Ik heb de medische staf ook nog niet gesproken", verklaart Bosz.

“We hebben vanochtend met de hele groep kunnen trainen, op de spelers met lange blessures na", begint Bosz zijn lijst met huishoudelijke mededelingen. Jerdy Schouten, Paul Wanner, Adamo Nagalo en Alassane Pléa zijn langere tijd afwezig. Ricardo Pepi, Sam Lammers, Kiliann Sildillia, Sami Ouaissa en Ruben van Bommel stonden wel weer op het trainingsveld.

Voor hetere vuren

Wie er zeker niet bij is, is Sven Mijnans. Hij kreeg vorige week rood in de verloren wedstrijd bij ADO Den Haag en is geschorst. "Er zijn genoeg opties om hem te vervangen. Ik weet al hoe ik dat ga doen, maar dat ga ik niet zeggen."

Feyenoord is momenteel koploper in de Eredivisie. PSV bezet de derde plaats met vier punten achterstand op Feyenoord. Toch raakt Bosz daar niet van onder de indruk. "Toen wij vorig jaar in de Kuip speelden, stonden we zes punten achter en zou Feyenoord de kampioen worden." PSV won die wedstrijd dankzij een hattrick van Ismael Saibari en ging er met het kampioenschap vandoor.

Maar ook al zou PSV deze wedstrijd verliezen, is er volgens de coach geen enkele reden tot paniek. “Wij hebben grotere gaten omgedraaid", zegt de coach doelend op het kampioenschap van seizoen 2024/25, toen Ajax kort voor het einde nog negen punten voorsprong had.

Toch is het een feit dat Feyenoord alle uitwedstrijden in de Eredivisie tot dusver won. "Ik vind het knap wat Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst doet. De laatste keer dat hij kampioen werd met Feyenoord heeft hij mij ook al dwarsgezeten."