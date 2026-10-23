Code geel door harde windstoten: kermis Breda en Bergen op Zoom dicht

De kermissen in Breda en Bergen op Zoom zijn vrijdagmiddag per direct gesloten door het weer. Door de harde windstoten van storm Austen was het niet veilig genoeg om de kermissen open te houden.

De exploitanten vonden het in Bergen op Zoom niet verstandig om open te blijven en besloten zelf om per direct te sluiten door de harde wind .

Het kermisteam van de gemeente Breda besloot iets voor vijf uur in overleg met de politie om per direct te sluiten. Volgens het team is er bij een eerdere storm een keer een achterkant van een attractie omgewaaid. Dat willen ze niet nog eens meemaken. Er staan in Breda verschillende hoge attracties dus het risico is daarom te groot, laat een woordvoerder weten.

Of de kermissen in Breda en Bergen op Zoom zaterdag en zondag open gaan, is nog niet duidelijk. Zondag is de laatste dag in beide steden.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.

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