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Grote tak breekt af bij ingang van begraafplaats in Rijen
• Aangepast
Een grote tak is vrijdagmiddag door de storm afgebroken bij de ingang van de begraafplaats aan het Kerkpad in Rijen. Het pad was hierdoor versperd.
De brandweer heeft met een kettingzaag de tak in stukken gezaagd en het pad weer vrijgemaakt.
Storm Austen
Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.
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