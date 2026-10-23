Aluminium platen op dak van appartementencomplex schieten los door storm

Op het dak van een appartementencomplex aan de Hoogstraat in Valkenswaard zijn vrijdagavond aluminium platen losgeschoten door de harde wind.

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Op de vierde verdieping van het complex werd stormschade gemeld. Het bleek om de platen te gaan op het dak. Op de platen zitten pinnen om duiven te weren. De brandweer heeft de losse platen afgezaagd en de overige delen vastgeschroefd.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven. Lees hier alles over de storm in ons liveblog.