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LIVEBLOG

LIVE Storm Austen | Afgebroken takken op daken • kinderen nemen schade op

Aangepast
De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Storm Austen trekt vrijdag over de provincie. Dat kan voor harde windstoten zorgen. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven. Volg hier alles over de storm.

Profielfoto van Florence van der Molen Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Florence van der Molen & Evie Hendriks

Liveblog

19:10

Kinderen nemen stormschade op in Oisterwijk

Een boom is vanavond met kluit en al omgewaaid op een grasveld aan de Apollolaan in Oisterwijk. Twee kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade in de straat op, maar die lijkt mee te vallen.

  • De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • De boom versperd een groot deel van de weg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • De hele kluit van de boom is losgekomen (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
18:58

Tak belandt recht op voorruit van auto in Bavel

Een grote tak is vanavond door storm Austen afgebroken en op een auto beland, die geparkeerd stond aan de Wildraak in Bavel. De tak kwam recht op de voorruit terecht.

Lees hier het hele verhaal.

De tak kwam dwars door de voorruit van de auto (foto: omstander).
De tak kwam dwars door de voorruit van de auto (foto: omstander).
18:42

Grote tak valt op dak van huis in Oss

Een grote tak is vanavond door de storm op het dak van een huis aan de Hazenakkerstraat in Oss gevallen. De brandweer heeft de situatie bekeken, maar de bewoners moeten de tak zelf laten weghalen.

Lees hier het hele verhaal.

  • De grote tak was op het dak van het huis gevallen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
    De grote tak was op het dak van het huis gevallen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
  • De bewoners moeten de tak zelf laten weghalen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
  • De brandweer ging niet over tot actie (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
18:23

Onze verslaggever Jan Waalen op de gesloten kermis in Breda

18:17

Stormschade op de weg valt mee

De overlast van storm Austen op de wegen valt vrijdag mee, laat Rijkswaterstaat weten. De wegbeheerder ziet wel wat takken op de weg liggen, maar dat levert vooralsnog geen problemen op.

Ongelukken zorgen vrijdagmiddag wel voor forse vertragingen op de Brabantse snelwegen. Zo blijven de A58 en A16 bij knooppunt Galder tot zeker acht uur dicht door een geschaarde vrachtwagen. Lees hier meer.

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17:56

Boom valt op vrachtwagen in Breda, chauffeur ongedeerd

Een boom is vanmiddag door de harde wind op een vrachtwagen gevallen aan de Backer en Ruebweg in Breda. De chauffeur raakte niet gewond.

Lees hier het hele verhaal.

De vrachtwagen stond voor het stoplicht (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen stond voor het stoplicht (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
17:52

Rijkswaterstaat: derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar

De vrijdagmiddagspits in Nederland verloopt drukker dan normaal. Rond 16.45 uur stond er volgens de ANWB 777 kilometer file.

Rijkswaterstaat spreekt van een "forse spits". Volgens een woordvoerster is het de derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat meldt dat de drukte te maken heeft met het slechte weer.

"Er zijn meerdere meldingen van takken op de weg, maar nog geen grote incidenten", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat. Volgens RWS, dat in tegenstelling tot de ANWB alleen rijkswegen meetelt bij files, stond er rond het hoogtepunt om 16.00 uur 526 kilometer file.

Daarmee komt de file van vrijdag op plek drie in de drukste vrijdagmiddagspitsen van het jaar. Op 25 september stond er in Nederland 547 kilometer. Op 22 mei stond er het meeste file van dit jaar: 617 kilometer. Ook NS meldt vertraging door het slechte weer. 

17:47

Grote tak afgebroken bij begraafplaats in Rijen

Een grote tak is vanmiddag door de storm afgebroken bij de ingang van de begraafplaats aan het Kerkpad in Rijen. Het pad was hierdoor versperd.
De brandweer heeft met een kettingzaag de tak in stukken gezaagd en het pad weer vrijgemaakt.

Lees hier meer.

De brandweer heeft het pad vrijgemaakt (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft het pad vrijgemaakt (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
17:44

Kermissen in Breda en Bergen op Zoom gesloten om storm

De kermissen in Breda en Bergen op Zoom zijn vanmiddag per direct gesloten door het weer. Door de harde windstoten van storm Austen was het niet veilig genoeg om de kermissen open te houden.

De exploitanten vonden het in Bergen op Zoom niet verstandig om open te blijven en besloten zelf om per direct te sluiten door de harde wind.

Lees hier meer.

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