Boom waait om en hangt over vluchtstrook van A65 bij Tilburg

Een boom hangt vrijdagavond over de vluchtstrook van de A65 bij Tilburg. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben de vluchtstrook afgezet.

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De boom was omgewaaid door de harde wind. Voor zover bekend zijn de rijbanen op de A65 niet afgesloten.

Rijkswaterstaat krijgt meerdere meldingen van takken en bomen die op of naast de weg liggen, vooral in het zuidoosten van het land. "Het levert nergens hinder op, maar het is dus wel opletten geblazen", schrijft de wegbeheerder op X.

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