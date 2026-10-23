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Boom waait om en hangt over vluchtstrook van A65 bij Tilburg
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Een boom hangt vrijdagavond over de vluchtstrook van de A65 bij Tilburg. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben de vluchtstrook afgezet.
De boom was omgewaaid door de harde wind. Voor zover bekend zijn de rijbanen op de A65 niet afgesloten.
Rijkswaterstaat krijgt meerdere meldingen van takken en bomen die op of naast de weg liggen, vooral in het zuidoosten van het land. "Het levert nergens hinder op, maar het is dus wel opletten geblazen", schrijft de wegbeheerder op X.
Storm Austen
Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.
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