LIVE Storm Austen | Schade door omgewaaide bomen • automobilist heeft geluk

17:52

De vrijdagmiddagspits in Nederland verloopt drukker dan normaal. Rond 16.45 uur stond er volgens de ANWB 777 kilometer file.

Rijkswaterstaat spreekt van een "forse spits". Volgens een woordvoerster is het de derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat meldt dat de drukte te maken heeft met het slechte weer.

"Er zijn meerdere meldingen van takken op de weg, maar nog geen grote incidenten", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat. Volgens RWS, dat in tegenstelling tot de ANWB alleen rijkswegen meetelt bij files, stond er rond het hoogtepunt om 16.00 uur 526 kilometer file.

Daarmee komt de file van vrijdag op plek drie in de drukste vrijdagmiddagspitsen van het jaar. Op 25 september stond er in Nederland 547 kilometer. Op 22 mei stond er het meeste file van dit jaar: 617 kilometer. Ook NS meldt vertraging door het slechte weer.