A58 en A16 bij knooppunt Galder nog uren dicht door geschaarde vrachtwagen

De A58 en A16 bij knooppunt Galder ter hoogte van Breda zijn vrijdag tot zeker acht uur dicht door een geschaarde vrachtwagen. Automobilisten moeten flink omrijden.

Op de A16 en A58 was het vrijdagmiddag al erg druk door werkzaamheden op de A59. Door de geschaarde vrachtwagen op knooppunt Galder liep de vertraging richting het zuiden op het hoogtepunt op tot meer dan een uur.

Verkeer richting Antwerpen moet omrijden via de A16 naar Rotterdam om vervolgens te keren bij afrit Breda. "Een flinke omweg, maar het is wel nodig", schrijft Rijkswaterstaat .

Drukte op Brabantse wegen

Niet alleen de werkzaamheden op de A59 en het ongeluk op de A58 zorgen vrijdagmiddag voor vertragingen. Ook op andere wegen in de provincie is het vrijdag druk door ongelukken.

Zo ging het op de A58 richting Eindhoven eerder op de middag mis door een auto die tegen de vangrail reed bij een ongeluk tussen Moergestel en Best. Op de A67 bij Liessel liep de vertraging richting Venlo op door een auto die op de kop sloeg. Op de A73 richting Maasbracht vlakbij Cuijk zorgde een kettingbotsing voor lange files.